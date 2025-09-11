Более 45 работников транспорта награждены за успешную реализацию комплексной программы развития ГЭТ

Программа развития петербургского Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее» включает полное обновление подвижного состава параллельно с инфраструктурой ГЭТ. Программа была одобрена губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым в 2021 году и включена в госпрограмму по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга. В реализации Программы задействованы работники самых разных профессий – от инженеров и технических специалистов до экономистов и представителей смежных организаций.

Фото:

За личный вклад в реализацию программы развития ГЭТ Благодарностями и Почетными грамотами Комитета по транспорту были отмечены специалисты петербургского Горэлектротранса, а также других причастных организаций. Их чествовали сегодня в конференц-зале мультимедийного парка «Россия – моя история».

Председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев отметил, что сегодняшняя торжественная встреча – это лишь подведение промежуточных итогов. Программа будет действовать дальше, но уже сейчас видны высокие результаты.

«Редко, когда такие программы удается сделать комплексно- одновременно с поставкой подвижного состава, заниматься обновлением внутренней инфраструктуры и улучшением мест приложения труда. Сегодня 7-й парк вызывает восхищение, потому что вновь построить можно, а реконструировать действующее предприятие без снятия транспортной работы – это величайший труд. Работа почти завершена», - отметил на церемонии награждения глава комтранса Валентин Енокаев.

По словам директора Горэлектротранса Дениса Минкина, итоги первого этапа программы превзошли планы. С 2021-2024 гг. вместо 39,8 км контактного провода было заменено 55,5 км, вместо 77,5 км подвесной системы контактной сети – 81,8 км.

«Город поставил задачу работы на трамвайных путях проводить максимально быстро и оперативно возобновлять движение. С превышением плана 78,8 км против 93,2 км мы идем по ремонту трамвайных путей и продолжаем наращивать эти темпы. Программа получилась, город развивается. Мы хотели, чтобы современные пассажиры, как ленинградцы в старые добрые 70-е годы с удовольствием ездили на трамваях и троллейбусах: комфортно, удобно, безопасно, наш город по-прежнему сохранял лидирующие позиции по электротранспорту», – отметил в своем докладе директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

С начала реализации программы развития ГЭТ парк подвижного состава пополнился 289 новыми трамваями и 377 троллейбусами, включая троллейбусы с увеличенным автономным ходом. С 2023 по 2025 годы было организовано 8 новых маршрутов ТУАХ, а крупнейшая в России петербургская сеть ТУАХ расширилась до 17 линий, на которых курсируют 310 «автономных» троллейбусов.

Начальник производственно-технического отдела Службы подвижного состава Алексей Баринов был в числе награждаемых: «Это безумно приятно, конечно. Еще более приятно, что здесь не я один представитель ПТО, которым я руковожу. Здесь есть еще мои инженеры - весомая доля труда вложена в эти награды. Я очень надеюсь, что вторая часть этой программы будет реализовываться также при нашем активном участии».

В числе работ также выполнена реставрация сразу двух объектов культурного наследия – тяговых подстанций №2 на набережной реки Карповки и №3 в Дегтярном переулке. Ещё одна подстанция из пятерки первых подстанций петербургского трамвая – на 11-й Красноармейской улице – находится в процессе реставрации в 2025 году.

«Эти памятники надо сохранять. Объекты промышленные, в том числе и Горэлектротранса, тоже определяют архитектурный облик нашего города», - сказал Денис Минкин.

Реализация программы развития ГЭТ продолжается. По ряду проектов, таких как реконструкция Трамвайного парка №3, второй площадки Троллейбусного парка №1, Совмещенного трамвайно-троллейбусного парка, завершены проектно-изыскательские работы и получено положительное заключение госэкспертизы. Также разработана градостроительная документация для проектирования и строительства инновационного трамвайного парка во Фрунзенском районе. В 2025 году начато проектирование со сроком завершения в 2026 году. Разработана концепция и проектная документация для реконструкции Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ. Стартовала реконструкция трех спальных корпусов в подведомственном Горэлектротрансу ДОЛ «Зарница», который открылся в 2022 году после масштабной реконструкции и перешёл на круглогодичный режим функционирования.