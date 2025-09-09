В «Зарнице» подвели итоги корпоративного конкурса ГЭТ «Быть здоровым легко-2025»

Весь 4-й сезон ежегодного конкурса «БЗЛ» представители различных подразделений Горэлектротранса демонстрировали свои таланты: готовили вокальные номера, декламировали стихи собственного сочинения и, конечно, участвовали в спортивных мероприятиях. На закрытие сезона самого масштабного корпоративного конкурса в ДОЛ «Зарница» приехало более 400 сотрудников. Здесь объявили победителя «БЗЛ-2025», им стала команда Автобазы «Форсаж».

Территория ведомственного детского лагеря ГЭТ на день превратилась в квест-площадку. 19 команд-представителей структурных подразделений Горэлектротранса проходили 7 испытаний. Транспортники проверили свою выносливость, вооружившись пенопластовыми трубками для плавания, только пришлось использовать их не по назначению – играть в новый хоккей. Надувные мультипрепятствие и скалодром показали участникам, кто быстрее и ловчее. Освежиться можно было, играя в водный пейнтбол – погода позволяла. Понять, насколько сотрудники имеют меткий взор, можно было с помощью стрельбы из лука. Рядом находился инструктор, который давал советы новичкам. Были и интеллектуальные поединки – шашки, игры «Орлог» и «Гвинт».

Конечно, в детском лагере нельзя было обойтись и без юных гостей, которых в этом году было очень много. Для тех, кто приехал на праздник с детьми, работали семейные площадки. Это веревочный городок, батуты, настольные игры, аквагрим, фотозона. Желающие могли посетить мастер-классы по приготовлению смузи, блюд правильного и здорового питания. А также освоить пилатес и зумбу. Все это под живую музыку: на сцене выступал кавер-бэнд.

В сезоне-2025 корпоративный конкурс «Быть здоровым легко» включал 7 программ. Их коллективы проходили в течение года, за что получали баллы. Это «Культура здоровья» – работникам рассказывали о пользе здорового питания, также они могли пройти медицинские профилактические осмотры. Активисты принимали участие в донорской акции – помогали детям с онкологией. Раскрывали свои творческие способности на «Фестивале талантов», спортивные – на «Спартакиаде». Разрабатывали стратегические идеи для проектов «Инициатива БЗЛ», развивали коммуникации в «Активе БЗЛ». Открытие фестиваля, как и его финал, по традиции проходили в лагере «Зарница».

По итогам 2025 года команда «Форсаж» стала лучшей. На каждом уровне она достойно защищала честь Автобазы. В нескольких шагах от победы были и другие команды. За смелость и единство отметили коллектив Трамвайного парка №1 – команду «Позитив». За волю к победе – команду «Молодо-зелено» Учебно-курсового комбината ГЭТ.

Приз дня за прохождение субботнего финального квеста в «Зарнице» был вручен команде «Сгущенка-совмещенка» Совмещенного трамвайно-троллейбусного парка.

