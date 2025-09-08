В День памяти жертв блокады Ленинграда работники ГЭТ пришли на Пискарёвское мемориальное кладбище

В памятные даты работники петербургского Горэлектротранса всех поколений приходят на Пискарёвское мемориальное кладбище почтить память своих коллег, погибших в блокаду и на фронтах Великой Отечественной войны. В 84-ю годовщину начала блокады Ленинграда транспортники возложили цветы к монументу «Мать-Родина» и прошли на Аллею памяти. Здесь установлена стела погибшим работникам Трамвайно-троллейбусного управления Ленинграда, возле которой традиционно состоялся памятный митинг.

В торжественно-траурной церемонии приняли участие будущие водители – учащиеся Учебно-курсового комбината ГЭТ и Совет ветеранов ГЭТ в сопровождении работников Управления и Молодежного совета ППО ГУП «Горэлектротранс». С приветственным словом к участникам церемонии обратилась заместитель директора Горэлектротранса – начальник Управления по персоналу Юлия Баранова.

Воспоминаниями о блокадном детстве поделился старейший работник Горэлектротранса, специалист Отдела социальной политики ГЭТ Валентин Кузьминский. Несколько дней назад, 25 августа, ему исполнился 91 год. Уже не одно поколение петербургских школьников и молодых работников узнали благодаря воспоминаниям Валентина Григорьевича узнали о жизни и работе трамвая в блокадном Ленинграде из первых уст:

«Наступила война, наступили для Родины чёрные дни. Пришлось школы перепрофилировать в госпитали. А те, кто в ней учились, рассыпались – кто куда. Когда наступило 8-е число, в течение дня никто не знал, что произойдёт. Вечером того же дня с самолётов стали бомбить заводы, склады и стало гибнуть много людей», - рассказал Валентин Григорьевич пришедшим на Пискаревское мемориальное кладбище.

У стелы работникам Трамвайно-троллейбусного управления Ленинграда на Аллее Памяти прочла стихи собственного сочинения Марина Зиновенко, оператор вычислительных машин Троллейбусного парка № 1. Эти строчки поэтесса написала специально к сегодняшней Дате памяти жертв блокады:





…Шаг за шагом,

Молча, в тишине

Несём цветы всем,

Кто лежит в сырой земле.

Мы будем помнить

Наш блокадный Ленинград

Все так же,

Как 80 лет тому назад.

По информации архива СПб ГУП «Горэлектротранс», 4500 сотрудников ТТУЛ ушли на фронт в годы войны. Из них 3200 человек были уволены посмертно, 77 не вернулись с рабочей смены. Ленинградские транспортники, оставшиеся в городе или отозванные с фронта на работу, продолжали свою службу пассажирам даже в кольце блокады: в городе продолжал работать трамвай. Он был единственным пассажирским транспортом в блокадном Ленинграде. Также трамваи осуществляли грузовые перевозки, перевозили продовольствие, боеприпасы, были задействованы в доставке кабеля жизни к железной дороге и эвакуации коллекции Эрмитажа. Трамваи ЛМ-33 были переоборудованы под санитарные и отвозили раненых на фронте к госпиталям.

В нечеловеческих условиях войны и блокады ленинградские трамвайщики поддерживали в рабочем состоянии инфраструктуру и подвижной состав, выпускали на линию вагоны, обеспечивали связь между всеми частями города и берегли ленинградцам дефицитные калории, помогая экономить жизненные силы. Память о подвиге коллег передается из поколения в поколение в петербургском Горэлектротрансе, а сами ленинградские трамвайщики стали для всех работником транспорта наивысшим примером служения и ответственности перед пассажирами, городом и Отечеством.