Горэлектротранс впервые запустил программу опережающей профподготовки

На базе школы № 334, с которой у Горэлектротранса заключено соглашение о сотрудничестве, с нового учебного года начинает работу учебный класс ГЭТ. В нём восьмиклассники познакомятся с профессиями ГЭТ и с предприятием. Со стартом обучения ребят поздравили советник директора ГЭТ Сергей Китаев и начальник сектора по набору персонала Ольга Меньшикова.

В транспортном классе будут обучаться 25 детей. Чтобы поступить в специализированный класс они прошли отбор и тестирование. В течение года ребят познакомят с профессиями отрасли ГЭТ, востребованными в петербургском Горэлектротрансе. Диапазон профессий широкий: от слесарей, диспетчеров, водителей трамвая и троллейбуса до юристов, экономистов, директоров парков и управленцев. Шефство над ребятами возьмет Трамвайный парк №7.

«Руководство парка встречалось с родителями, дети выезжали на экскурсию, знакомились с производственной площадкой самого современного трамвайного парка ГЭТ после реконструкции. Парк полностью укомплектован новым подвижным составом, именно этот парк первым в городе начал эксплуатацию трамваев с системой активной безопасности и помощи водителю на базе российских технологий искусственного интеллекта. Ребят интересовало все: от срока обучения до языка программирования систем ИИ», - рассказал советник директора ГЭТ Сергей Китаев.

В течение учебного года школьники познакомятся с историей городского электрического транспорта в Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ, посетят троллейбусные парки, Энергохозяйство, Службу пути, встретятся с ветеранами и руководством предприятия. Занятия будут проходить еженедельно во внеурочное время.

В преддверии годовщины начала блокады ребятам вручили книгу «Фронтовой трамвай». Её написал Михаил Сорока, возглавлявший в годы войны Ленинградское трамвайно-троллейбусное управление. В ней автор рассказал о подвиге трамвайщиков, которые в нечеловеческих условиях блокады обеспечивали перевозку ленинградцев.