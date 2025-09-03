145 лет под током: как трамвай изменил города

3 сентября в Петербурге инженер Фёдор Пироцкий испытал своё изобретение – первый в Российской империи транспорт на электрической тяге: конный вагон №114 был модифицирован и двигался по рельсам, на которые подавался ток. С момента запуска первого электрического трамвая прошло почти полтора столетия. Как изменилась жизнь горожан благодаря изобретению инженера?

Представим город конца XIX века: улицы заполнены гужевым транспортом, вокруг шумно и не всегда… чисто. Города росли, и их жителям было необходимо быстрое, вместительное, доступное средство передвижения. Ровно 145 лет назад, в Петербурге 1880 года, инновационным решением стал электрический трамвай Фёдора Аполлоновича Пироцкого. С этого дня история городского транспорта и городов изменилась навсегда.

Пироцкий успешно продемонстрировал своё изобретение в Петербурге, в Песках, на углу Болотной улицы и Дегтярного переулка. До того, как это произошло 3 сентября, самым доступным транспортным предложением для горожан была конка – вагон, запряжённый лошадьми. Она ехала довольно медленно и требовала больших затрат на содержание. На её фоне электрический трамвай был сенсацией, прорывом: ехал быстрее, в нём отсутствовали естественные запахи, да и вместимость была более внушительной.

Известно, что братья Сименсы или их представители общались с Пироцким перед пуском своего электрического трамвая в пригороде Берлина в 1881 году. И хотя конструкция трамвая Сименсов была изменена, первенство пуска вагона, «движимого электрической силою» все-таки остается за Петербургом. Однако сам Пироцкий до открытия регулярного трамвайного движения в нашем городе не дожил: внедрению прогрессивного транспорта противились владельцы конок, не желающие терять доход.

С развитием электрического трамвая в Петербурге – правда, на Родине изобретения это произошло лишь спустя почти 30 лет – город стал другим: теперь отдалённые районы были связаны с центром, поэтому люди могли удобно добираться до мест работы. Трамвай выступил в качестве стимула для роста города не вверх, а в ширь.

И лишь с середины XX века трамвай не просто ездил по улицам Ленинграда – он их создавал. Маршруты прокладывались практически в «чистом поле». Вдоль путей появлялись жилые дома, магазины и инфраструктура. Появилось понятие «трамвайных пригородов» – сейчас их назвали бы спальными районами. На таких территориях жизнь была организована вокруг линии рельсового транспорта. Таким образом, трамвай форсировал появление новых общественных пространств. Вокзалы и остановки становились центрами притяжения городской жизни.

Заторы, смог, шум, борьба за места на парковке заставили урбанистов вспомнить о трамвае. Вторая половина XX – начало XXI века – время трамвайного ренессанса, проще говоря, осознания преимуществ городского трамвая.

Современный трамвай уже не просто транспорт, это база для комфорта и благополучия городов. Он экологичен, быстр, бесшумен и эстетичен. Трамвайная линия способна перевозить до 10 тыс. человек в час. Это самый вместительный вид наземного городского транспорта. Очевидно, что знакомый пассажирам более века трамвай является при этом транспортом будущего – наукоёмким, технологичным и ещё более безопасным. Он не только изменил города в прошлом, но и продолжает формировать их настоящее и будущее. Трамвай доказывает, что истинный прогресс – это умение переосмыслить и усовершенствовать решения, проверенные временем. Впрочем, этот принцип и лег в основу программы развития Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее».