Горэлектротранс поздравил будущих спасателей МЧС с 1 сентября

Участие в торжественном построении ко Дню знаний в Санкт-Петербургском Пожарно-спасательном колледже принял советник директора Горэлектротранса Сергей Китаев. От имени директора и коллектива ГЭТ он пожелал первокурсникам успехов и удачи в учебе, а будущим выпускникам – отличных отметок, твердых знаний, без которых овладеть такой сложной и ответственной профессией невозможно.

Петербургский Горэлектротранс сотрудничает с учебными заведениями МЧС с целью расширения возможностей практического обучения пожарной безопасности и подготовки к чрезвычайным ситуациям, а также для отработки в условиях полигона порядка действий в кризисных ситуациях на транспорте. Теперь у учащихся колледжа появится ещё одна возможность отрабатывать эти навыки непосредственно в учебном заведении.

«До октября на территории колледжа появится учебный трамвай, который станет тренажером для тренировок будущих спасателей и отработки навыков при ликвидации пожара на городском электротранспорте. Ранее было подписано соглашение о сотрудничестве между Горэлектротрансом и Колледжем, и мы продолжаем развивать наше взаимодействие», - рассказал Сергей Китаев.

Место, где будет установлен учебный трамвай

Сейчас в колледже обучают 2200 молодых людей. Это будущие техники-экологи, пожарные, спасатели, операторы БПЛА.