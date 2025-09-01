Денис Минкин встретился со студотрядом «Путеец»

В преддверии 1 сентября в петербургском Горэлектротрансе завершилась практика бойцов студенческого отряда ПГУПС «Путеец». 15 студентов, учащихся на факультете «Транспортное строительство», знакомились в летние месяцы с азами профессии в Службе пути ГЭТ. С получением новых профессиональных навыков студентов поздравил директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин: на итоговой встрече он вручил молодым транспортникам благодарности за прохождение практики на предприятии.

Всё лето, с 3 июня по 29 августа, студенты Петербургского государственного университета путей сообщения трудились в Горэлектротрансе. Студенты 1, 2, 3 и 4 курсов одновременно проходили практику на объектах 3-й и 6-й дистанций.

На традиционной итоговой встрече с директором ГЭТ Денисом Минкиным практиканты поделились впечатлениями о практике. В этот раз они рассказали не только о получении профильного опыта на местах проведения работ, но и об интересных находках. Например, в Купчино путейцы встречали старинные монеты, части фарфоровых изделий и предметы обихода конца XIX – начала XX столетий. Денис Минкин в свою очередь поделился с путейцами своими студенческими историями и рассказал, что первый управленческий опыт получил именно в стройотряде.

Командир стройотряда Никита Судаков и комиссар Артемий Салов, которые являются бойцами «Путейца» с 2023 года, услышали от Дениса Минкина не только слова благодарности за проделанную работу, но и получили предложение о трудоустройстве в ГЭТ. Это особенно актуально для ребят, так как с 1 сентября начался их заключительный год обучения в вузе. Известно, что Никита начинает писать дипломную работу на тему, связанную со своей деятельностью в ГЭТ, а по окончании обучения хотел бы стать сотрудником предприятия. Директор Горэлектротранса отметил важность создания дипломных работ, связанных с автоматизацией. Однако подчеркнул, что искусственный интеллект на 100% не заменит человеческий труд в ГЭТ, скорее, будет помогать в выполнении каких-либо функций.

Обсудили и состояние электрического транспорта в городе, и его перспективы развития. На данный момент по городу курсируют уже почти 340 трамваев, оснащенных автоматической системой помощи водителю (АПВ) на базе российских разработок искусственного интеллекта. На фоне этих процесс возрастает важность качественной работы путейцев, так как без обновления трамвайных путей невозможно дальнейшее развитие.

В заключение встречи Денис Минкин лично поблагодарил каждого студента за трудозатратную работу в Службе пути. Он особо отметил, что тяжело заниматься ремонтом путей при высоких температурах, которые часто случались этим летом. Каждый студент по итогам практики получил благодарность, дополнением к которой станет премиальное вознаграждение.