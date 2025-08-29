Денис Минкин рассказал о развитии беспилотных технологий ГЭТ на Международном железнодорожном салоне

Масштабная выставка техники и технологий в рамках Международного железнодорожного салона «ПРО//ДВИЖЕНИЕ.ЭКСПО» проходит в эти дни в Музее железных дорог России. В панельной дискуссии «Гости из будущего – беспилотные горизонты» принял участие директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин. Он выступил с докладом на тему применения систем искусственного интеллекта в петербургских трамваях.



Петербургский Горэлектротранс с 2022 года эксплуатирует трамваи с системой обеспечения активной безопасности и помощи водителю (АБПВ) на базе российских разработок искусственного интеллекта. На всех 39 трамвайных маршрутах города эксплуатируются уже более 325 «умных» трамваев 2022-2025 года постройки. В их числе – вагоны производства ПК ТС, УКВЗ, АО «Уралтрансмаш». «Умные» трамваи имеют однозначное преимущество в случаях схода вагонов и падений пассажиров (самые распространенные случаи ДТП на транспорте).



В целом АБПВ предназначена для предотвращения возможных ДТП, снижения тяжести последствий аварий при невозможности их предотвращения, а также гарантии соблюдения ПДД в части светофорного регулирования. В функционал системы выходит: режим автоторможения перед запрещающим сигналом светофора или при обнаружении на пути движения препятствий (объектов), контроль ограничения скорости на участке, выбор сезона для увеличения чувствительности работы системы. Принципиально важно, что решение о применении кардинальных мер по предотвращению ДТП осталось за водителями трамвая. В системе АБПВ на программном уровне ограничена возможность применения экстренного торможения при аварийной ситуации.



Технически в состав системы АБПВ входят связанные между собой блок видеокамер с электронной системой контроля, специализированный радар миллиметрового диапазона высокого разрешения, высокопроизводительный вычислительный блок в индустриальном исполнении. АБПВ работает на базе искусственного интеллекта Cognitive Tram Pilot.



В настоящий момент ИИ-системы применяются как дополнительный фактор усиления безопасности, однако технические возможности позволяют организовать на базе трамваев с АБПВ высокоавтоматизированное рельсовое транспортное средство 1 и 2 категории.



В частности, в июне 2024 года совместно с разработчиками системы Cognitive Pilot петербургский Горэлектротранс продемонстрировал возможности трамвая с ИИ-автопилотом на полигоне ПТО «Шаврова». В рамках городского конкурса профессионального мастерства водителей трамвая ИИ-автопилот самостоятельно проехал по конкурсной трассе.



Однако в дальнейшем в Горэлектротрансе не планируют отказываться от человека на борту и заменять его полностью автопилотом. Это обусловлено невозможностью передачи гуманитарных функций на борту ИИ. Человек на борту незаменим в целях помощи маломобильным группам населения, обеспечения транспортной безопасности, контроля общественного порядка и состояния транспортного средства (смерть на борту, пожар, драка, вандализм, загрязненность салона).