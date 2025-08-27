«Петербургские магистрали»: читайте в августовском номере

Вот и близится к концу самое красочное время года. А значит, пора подводить итоги такого же яркого ежегодного, уже двенадцатого, конкурса детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве». Нашу обложку в августе мы сделали благодаря таланту юных художников. Тему конкурса «Газета – ровесник Победы», посвященную 80-летию «Петербургских магистралей», поддержало рекордное число ребят – более 420.

К патриотической теме в год 80-летия Великой Победы продолжают обращаться и взрослые. Как выступили сотрудники Горэлектротранса на гала-концерте БЗЛ «Ради жизни на Земле» читайте в новом выпуске и не забывайте переходить по ссылкам после прочтения публикации, – так вы сможете просмотреть фото и видео с мероприятий, услышать голос героев номера. А значит, почувствовать себя участником корпоративных событий!

Также в выпуске рассказываем о Молодежном движении ГЭТ, которое расширяет форматы взаимодействия с молодежью на местах, в трамвайных и троллейбусных парках.

В августе традиционно поздравляем с днем рождения конку: в «ПМ» знакомим с новым спектаклем в честь неё и историей служебных билетов.

