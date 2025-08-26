Горэлектротранс представляет спектакль о конке «Дитя кулис»

Вагон конки из ретроколлекции ГЭТ стал сценой нового спектакля «Дитя кулис». Постановка – продолжение совместного проекта Горэлектротранса и театрального объединения «Причал», который стартовал в начале года с аудиоспектакля-путешествия «Мистер-33». Премьерные показы новой пьесы режиссера Сеппо Кантерво проходят на праздничной неделе, когда петербургской конке исполняется 162 года. Общегородская премьера запланирована на 6 сентября.

Фото:

Декорациями к постановке «Дитя кулис» служат историческое депо Василеостровского трамвайного парка и реплика старинного вагона конки №114, которая и стала первым в истории электрическим трамваем. Все события спектакля тоже разворачиваются вокруг этой конки.

Интересно, что помимо аутентичных реальных декораций в постановке задействованы и настоящие транспортники. Так, спектакль стал дебютом для начальника группы экспозиционно-выставочных программ Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ Павла Ялышева, который по долгу службы и со знанием трамвайной истории консультировал режиссера во время написания сценария. В спектакле Павел Ялышев играет роль кучера. Дебютант отмечает, что покорять актёрские подмостки оказалось интереснее, чем он думал, а роль в водевиле совпала с темпераментом, поэтому далась легко.

По сюжету, сын хозяина коночного парка Федор мечтает стать драматургом, и ради своей мечты он сдает на вечер одну из конок известному антрепренёру. Тот устраивает «прослушивание» для юной провинциальной актрисы. С этого момента конка становится эпицентром случайностей, недоразумений и неожиданных поворотов. Все события спектакля разворачиваются ради того, чтобы вдохновить зрителей относиться к этой жизни как к счастью, говорит режиссер Сеппо Кантерво.

Создавать хорошее настроение жителям города – это тоже работа СПб ГУП «Горэлектротранс», говорит директор предприятия Денис Минкин: «Сегодня нам попадается много негатива, новости раздражают, напрягают. И очень важно в наше время создавать хорошее настроение, чтобы появилось ощущение спокойствия и умиротворения, как в детстве, когда мама рассказывала нам сказку перед сном. Вслед за успешным запуском на борту трамвая лирической комедии о 70-х годах «Мистер-33», мы решили создать полноценный самостоятельный спектакль, но при этом он получился легким для восприятия, мы не вкладывали сюда грандиозную утилитарную цель. Этот спектакль для души».

Необычный театральный проект на базе Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ в сочетании с художественным вымыслом и атмосферой подлинного депо и ретротранспорта формирует абсолютно новый зрительский опыт. Спектакль «Дитя кулис» нацелен на популяризацию истории города, неотъемлемой частью которой является электрический транспорт.