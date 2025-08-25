15 новых звёзд засияли на Гала-концерте конкурса БЗЛ

На площадке Мультимедийного исторического парка «Россия – Моя история» встретились самые творческие и артистичные работники Горэлектротранса. В День Государственного флага Российской Федерации здесь прошёл гала-концерт IV Фестиваля талантов корпоративного конкурса «Быть здоровым легко», который в этом году посвящен 80-летию Великой Победы. В патриотической концертной программе под названием «Ради жизни на Земле» приняли участие 28 представителей различных подразделений предприятия. Из них 15 человек вышли на сцену фестиваля впервые, они пели и читали стихи собственного сочинения.

Фестиваль «Быть здоровым легко» – корпоративная площадка, где важен каждый голос. Это продемонстрировал соведущий гала-концерта фестиваля талантов, ведущий специалист отдела социальной политики Юрий Кузнецов. Еще до начала выступлений он прокатил на своей электроколяске всех желающих из детского хореографического коллектива «Федоринка», открывавшего концерт. Эта тёплая нота задала настроение всей концертной программе.

Это оказалось на руку новичкам концерта, которые волновались перед выходом на сцену. В новом сезоне их было больше половины из всех участников.

Так, с первых мгновений своего выступления захватил внимание зрителей водитель Трамвайного парка №5 Анатолий Никулин. Он исполнил рок-композицию собственного сочинения «Сон в трамвае». Удачно дополнил выступление запоминающийся образ Анатолия, включавший чёрную бандану, солнцезащитные очки и выразительные усы.

Его коллега по Трамвайному парку №5 слесарь по ремонту подвижного состава Олег Язовский выступил с авторским стихотворением «Родной трамвай». В стихотворной форме слесарь рассказал, почему любит свою работу и каждый день выбирает быть рядом с «подопечным» транспортом.

Водитель ОСП «Автобаза» Сергей Патралов исполнил песню «Офицеры» авторства Олега Газманова. Выбор этой музыкальной композиции был не случаен: ранее Сергей служил лётчиком.

«Я мечтал петь всю жизнь, но в прошлом получалось делать это только в воздухе, в кабине вертолёта. В 2020 году я перенёс Ковид и врачи сказали, что я не смогу больше петь никогда. И всё же со временем голос вернулся. По горячей просьбе нашего коллектива я согласился спеть на этапах конкурса БЗЛ. Принял участие первый раз и никогда не учился пению, никогда не занимался с педагогами. Конечно, сложно отработать 5 смен подряд, отрепетировать, снова уйти в ночную смену, а после снова репетировать – это было тяжеловато. Но группа поддержки очень помогала», – поделился водитель Автобазы Сергей Патралов.

Также впервые на фестивале талантов-2025 выступили Виктория Вингилевская с песней «Я люблю тебя, Россия, дорогая наша Русь», Алина Герзанич с композицией «За дождём», Ирина Данченко с музыкальным произведением «Небо над Питером».

Вместе с новыми фамилиями артистов фестиваль талантов-2025 открыл и новые площадки: предварительные смотры проходили в Совмещенном трамвайно-троллейбусном парке и Трамвайном парке №5.

Ожидаемо концертная программа собрала и новых зрителей, которые отметили достойный уровень выступлений. Завершился концерт совместным номером Трамвайного парка №1 и Службы пути: Алла Коновалова, Светлана Репина, Людмила Морозова, Евгения Мохирева, Илья Шамилов, Татьяна Шукюрова и Александр Булыгин исполнили песню «Матушка-земля» вместе со всем залом.