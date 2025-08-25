Водители Автобазы Горэлектротранса встретились на конкурсной трассе

В Горэлектротрансе прошёл конкурс профессионального мастерства водителей Автобазы. Это подразделение предприятия эксплуатирует различную автотехнику от легковых машин до грузовиков и автобусов. В профессиональном соревновании, которое стало первым с 2022 года, приняли участие водители с правами категорий B, C и D. На заездах лучших выбирали среди 31 финалиста, которые были отобраны на первом этапе из 41 заявки.

Фото:

Финалистов конкурса перед стартом приветствовал директор ОСП «Автобаза» Сергей Базыкин. Он отметил важность проведения соревнований для повышения профессиональных навыков и корпоративной сплоченности и пожелал удачи на конкурсной трассе.

Встрече в финале предшествовали отборочные этапы. Сначала водители сдавали тест на проверку знаний теоретических основ ПДД. Второй этап включал оказание первой помощи пострадавшему. В финале конкурсанты должны были продемонстрировать навыки вождения и подтвердить знания ежедневного технического обслуживания транспорта. С конкурсной трассой, организованной на Сызранской улице, каждый из финалистов знакомился впервые. Тренировочной части предусмотрено не было.

Церемония награждения и объявления победителей также прошла в Управлении Горэлектротранса на Сызранской улице. Финалистов и победителей поздравили первый заместитель директора СПб ГУП «Горэлектротранс» Игорь Лакеев, директор ОСП «Автобаза» Сергей Базыкин и председатель ППО ГУП «Горэлектротранс» Ирина Генис. Все финалисты также получили денежные призы.

Победители среди водителей легкового автомобиля:

1 место - Иван Патралов

2 место - Александр Лысиков

3 место - Антон Алексеев

Победители среди водителей автобуса:

1 место - Радик Шарипов

2 место - Александр Махнев

3 место - Игорь Живилов

Победители среди водителей грузового автомобиля:

1 место - Ринат Салахетдинов

2 место - Михаил Князев

3 место - Дмитрий Фёдоров.

На финальную часть конкурса профессионального мастерства победитель в категории C Радик Шарипов пришёл не один: «На этот конкурс получилось прийти вместе с сыном. Я стараюсь его брать с собой по мере возможности на конкурсы. Потому что это мой маленький талисманчик, который за меня всегда болеет, радуется. И я просто не хотел подводить его, себя и, конечно же, моих коллег, которые за меня болели».