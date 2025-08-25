Почетному работнику Горэлектротранса Валентину Кузьминскому исполнился 91 год

25 августа Валентин Григорьевич Кузьминский отмечает день рождения. Свой 91 год он встретил на службе, в Горэлектротрансе, где работает ведущим специалистом Отдела социальной политики. Трудовой путь на предприятии ветеран и житель блокадного Ленинграда начинал в 2007 году: пришёл в Трамвайный парк №1 поработать на пенсии кондуктором. С тех пор уже не одно поколение современных петербургских школьников выросло на его воспоминаниях о блокадном детстве и пуске блокадного трамвая. Валентин Григорьевич ведет активную общественную жизнь, участвует в памятных мероприятиях и даже присутствовал лично на запуске мариупольского трамвая в 2023 году.

Валентин Григорьевич для своих коллег - пример скромности, доброты и трудолюбия. Своим жизненным опытом, в котором объединились годы блокады, послевоенная мирная жизнь, смена политической системы, честный труд на пенсии и период расцвета его любимого петербургского трамвая, ветеран охотно делится с молодежью. Рассказывает, что Великая Отечественная война застала его ребёнком в пионерском лагере под Ленинградом. Под бомбёжками мальчик вернулся с мамой на поезде, а потом провел самую страшную зиму 1941-1942 годов в осаждённом Ленинграде.

Благодаря рассказам Валентина Григорьевича школьники и студенты из первых уст узнают о работе электротранспорта в годы войны. Ветеран помнит, как 15 апреля 1942 года после перерывав в несколько месяцев вновь зазвенел трамвайный звон, и по осаждённому Ленинграду поехали вагоны с пассажирами.

Символично, что в мае 2023 года Валентин Кузьминский с президентом России Владимиром Путиным и губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым принял участие в церемонии запуска трамвая в городе-побратиме Мариуполе, где движение электротранспорта восстановили в том числе силами петербургских транспортников и энергетиков.

В Горэлектротрансе к старейшему сотруднику и ветерану относятся с особым теплом и большим уважением. Валентин Григорьевич носит статус Почётного работника предприятия, а за долголетний и добросовестный труд он награждён медалью «Ветеран труда».

«Валентин Григорьевич – уникальный сотрудник Горэлектротранса, благодаря которому сохраняется и преумножается связь между поколениями. Он и мудрость предприятия, и кладезь бесценных воспоминаний о прошлом, один из немногих источников этих воспоминаний, самый мудрый наставник – не только для молодёжи, но и для опытных руководителей. Мы с большой теплотой благодарим Валентина Григорьевича за многолетнюю работу, за передачу знаний и опыта, за его жизненную энергию и молодость души, которыми сможет похвастаться не каждый двадцатилетний. И пока в нашем коллективе трудятся такие люди, как Валентин Григорьевич, можно не беспокоиться за воспитание молодёжи, за передачу им базовых жизненных ценностей, за их правильные мысли», - отметил в своем поздравлении директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.