XII конкурс детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве» собрал рекордное число участников

21 августа 2025



 

В год 80-летия Великой Победы тема ежегодного конкурса рисунков была посвящена юбилею корпоративной газеты Горэлектротранса «Петербургские магистрали» и звучала так: «Газета – ровесник Победы». Издание было учреждено на второй день после окончания Великой Отечественной войны, а 1 июня 1945 года вышел первый номер. На XII конкурс было прислано рекордное количество работ – более 400, а география участников наряду с Петербургом охватила Москву, Подольск, Ростов-на-Дону, Липецк, Саратов, Улан-Удэ Забайкальский край, Костромскую, Волгоградскую, Тульскую, Ставропольскую и Ярославскую области.

 

Традиционно в преддверии нового учебного года юные художники встретились на большом детском празднике в Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ. Со сцены прозвучали поздравления от заместителя председателя Комитета по транспорту Анатолия Коннова, директора СПб ГУП «Горэлектротранс» Дениса Минкина, председателя Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения Санкт-Петербурга и Ленинградской области Нины Леонтьевой, представителя завода художественных красок «Невская палитра» Евгении Булатовой, генерального директора АО «Петроцентр», главного редактора «Петербургского дневника» Кирилла Смирнова, проректора Педиатрического университета Валентина Сидорина.

 

«Для нас – газета «Петербургские магистрали» очень важна. Только вдумайтесь, она появилась в мае 1945 года, сразу после окончания войны. Город был разрушен, бюджета не было, времена были тяжелые, но наши предшественники нашли в себе силы и решили создать газету, чтобы информировать, что делает Горэлектротранс в том числе для восстановления рельсов и хозяйства. Мы сейчас поддерживаем наше корпоративное издание, несмотря на то, что популярен интернет, несмотря на то, что вы все уже в экраны стараетесь смотреть. Газета остается на бумаге. Также хочу отметить, что в этом году уже встречались работы, сделанные с применением нейросетей. Мы это заметили и решили на следующий год объявить отдельную номинацию для таких работ», - отметил директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

 

Кстати, на празднике ребят также встречал и искусственный интеллект в лице робота Гэтика. А оформленные рисунками трамваи и желтый детский трамвайчик привезли на праздник других ярких персонажей: Богатыря из ДОЛ «Зарница», Панду из Трамвайного парка №5, Дракончика, Зайца с Волком из мультфильма «Ну, погоди!». У них была важная миссия – помогать юным художникам принимать подарки на сцене, которые порой было не так-то просто унести.

 

 

 

На профориентационных секциях ребят встречали художники-шаржисты, представители «Невской палитры» с художественным мастер-классом, «носороги» из Аварийно-восстановительной службы ГЭТ с демонстрацией спецоборудования.

 

Победители XII конкурса детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве»

 

1 место. Малышкина Анна с рисунком «Газета «Ленинградский трамвай» - из прошлого в будущее»

2 место. Ахметова Анастасия с рисунком «Связь времен - связь поколений»

3 место. Кухта Стефания с рисунком «Питерский трамвайчик»

Приз зрительский симпатий. Серкина Дарья с рисунком «Магистрали» всегда с нами»

 

Победители в номинациях:

 

  • Чернышова Злата с рисунком «Фестиваль трамваев»
  • Гусева Людмила с рисунком «Трамвай Победы на мосту Белинского»
  • Квартникова Евгения с рисунком «Магистралям» - 80!»
  • Федоров Михаил с рисунком «Символ жизни блокадного Ленинграда»
  • Яковлева Ксения с рисунком «Трамвай Победы»
  • Орехова Любовь с рисунком «Увлекательное путешествие в мир Депо»
  • Юрк Максим с рисунком «Весёлый трамвайчик»
  • Сорокина Мария с рисунком «Вечерний трамвай»
  • Карпенко София с рисунком «Даже трамвае создают сказку в Питере»
  • Кудрявцев Александр с рисунком «100-ый трамвай»
  • Королёва Вера с рисунком «Через 80 лет»
  • Карпович Евгений с рисунком «Трамваи в городе»
  • Буравлёва Юлия с рисунком «Счастливый билет»
  • Безволева Мирослава с рисунком «Если трамвай сломался - доктор поможет, к нему обращайся!»
  • Браун Тимофей с рисунком «АВС "Носорог" всегда на помощь трамваю придет»
  • Сущик Александра с рисунком «Прогулочный трамвай №1»
  • Соловьева Марфа с рисунком «Трамвай-путешественник»
  • Петрова Алина с рисунком «Два трамвая: история про дружбу и ремонт»
  • Карчагина Ксения с рисунком «Сквозь время»
  • Малявина Кира с рисунком «Газета – ровесница Победы»

 

 

 

Спецноминация от Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения Санкт-Петербурга и Ленинградской области:

  • Мамчич Ева с рисунком «Приемное отделение Депо. Скорая Носорог привозит пациента»
  • Озерова Валерия с рисунком «Конка»
  • Черджиева Таисия с рисунком «Троллейбус - супер машина, Ему не нужен бензин. Троллейбус - электросила, Их много, он не один!»

 

Спецоминация от генерального партнера - завода художественных красок «Невская палитра»:

 

  • Дубровский Севастьян с рисунком «С 80-ти летием!»
  • Михеева Алиса с рисунком «По рельсам Победы»

 

Спецноминация от издания «Петербургский дневник»:

 

  • Духовная Софья с рисунком «Трамвай впремени»
  • Лисица Валерия с рисунком «Голубь мира с газетной вестью»
  • Головащенко Роман с рисунком «Эпоха трамваев»
  • Тарасова Алиса с рисунком «Трамвай Победы»

 

Спецноминация «Трамваи не чихают» к 100-летию Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета:

 

  • Добромыслова София с рисунком «23 часа пролёт»
  • Лифанова Полина с рисунком «Доктора троллейбусные»

 

Обладатели знака «Юный друг Горэлектротранса»

 

За активное участие в жизни предприятия, детских фестивалях, корпоративных конкурсах и памятных мероприятиях награждены:

 

  • Дмитрий Дунин
  • Никита Бойков
  • Никита Скачков
  • Лев Рыбников
  • Лев Данилов
  • Кира Шостак
  • Таисия Ашмарина
  • Алексей Русецкий
  • Семен Родин
  • Варвара Гайдучонок
  • Дмитрий Мищенко.

 

 

 

 

Петербургский Горэлектротранс и ППО ГУП «Горэлектротранс» поздравляют участников, победителей и гостей конкурса с приближением нового учебного года! До встречи на XIII конкурсе рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве» в 2026 году!

 

