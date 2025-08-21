XII конкурс детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве» собрал рекордное число участников

Фото: Комитет по транспорту, Горэлектротранс
В год 80-летия Великой Победы тема ежегодного конкурса рисунков была посвящена юбилею корпоративной газеты Горэлектротранса «Петербургские магистрали» и звучала так: «Газета – ровесник Победы». Издание было учреждено на второй день после окончания Великой Отечественной войны, а 1 июня 1945 года вышел первый номер. На XII конкурс было прислано рекордное количество работ – более 400, а география участников наряду с Петербургом охватила Москву, Подольск, Ростов-на-Дону, Липецк, Саратов, Улан-Удэ Забайкальский край, Костромскую, Волгоградскую, Тульскую, Ставропольскую и Ярославскую области.
Традиционно в преддверии нового учебного года юные художники встретились на большом детском празднике в Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ. Со сцены прозвучали поздравления от заместителя председателя Комитета по транспорту Анатолия Коннова, директора СПб ГУП «Горэлектротранс» Дениса Минкина, председателя Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения Санкт-Петербурга и Ленинградской области Нины Леонтьевой, представителя завода художественных красок «Невская палитра» Евгении Булатовой, генерального директора АО «Петроцентр», главного редактора «Петербургского дневника» Кирилла Смирнова, проректора Педиатрического университета Валентина Сидорина.
«Для нас – газета «Петербургские магистрали» очень важна. Только вдумайтесь, она появилась в мае 1945 года, сразу после окончания войны. Город был разрушен, бюджета не было, времена были тяжелые, но наши предшественники нашли в себе силы и решили создать газету, чтобы информировать, что делает Горэлектротранс в том числе для восстановления рельсов и хозяйства. Мы сейчас поддерживаем наше корпоративное издание, несмотря на то, что популярен интернет, несмотря на то, что вы все уже в экраны стараетесь смотреть. Газета остается на бумаге. Также хочу отметить, что в этом году уже встречались работы, сделанные с применением нейросетей. Мы это заметили и решили на следующий год объявить отдельную номинацию для таких работ», - отметил директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.
Кстати, на празднике ребят также встречал и искусственный интеллект в лице робота Гэтика. А оформленные рисунками трамваи и желтый детский трамвайчик привезли на праздник других ярких персонажей: Богатыря из ДОЛ «Зарница», Панду из Трамвайного парка №5, Дракончика, Зайца с Волком из мультфильма «Ну, погоди!». У них была важная миссия – помогать юным художникам принимать подарки на сцене, которые порой было не так-то просто унести.
На профориентационных секциях ребят встречали художники-шаржисты, представители «Невской палитры» с художественным мастер-классом, «носороги» из Аварийно-восстановительной службы ГЭТ с демонстрацией спецоборудования.
Победители XII конкурса детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве»
1 место. Малышкина Анна с рисунком «Газета «Ленинградский трамвай» - из прошлого в будущее»
2 место. Ахметова Анастасия с рисунком «Связь времен - связь поколений»
3 место. Кухта Стефания с рисунком «Питерский трамвайчик»
Приз зрительский симпатий. Серкина Дарья с рисунком «Магистрали» всегда с нами»
Победители в номинациях:
Спецноминация от Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения Санкт-Петербурга и Ленинградской области:
Спецоминация от генерального партнера - завода художественных красок «Невская палитра»:
Спецноминация от издания «Петербургский дневник»:
Спецноминация «Трамваи не чихают» к 100-летию Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета:
Обладатели знака «Юный друг Горэлектротранса»
За активное участие в жизни предприятия, детских фестивалях, корпоративных конкурсах и памятных мероприятиях награждены:
Петербургский Горэлектротранс и ППО ГУП «Горэлектротранс» поздравляют участников, победителей и гостей конкурса с приближением нового учебного года! До встречи на XIII конкурсе рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве» в 2026 году!