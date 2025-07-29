Молодежь ГЭТ приняла участие в акции памяти по случаю Дня окончания Ленинградской битвы

Молодежный совет Первичной профсоюзной организации Горэлектротранса вместе с Советом ветеранов ГЭТ и заместителем директора предприятия – начальником управления по персоналу Юлией Барановой возложили цветы к Монументу героическим защитникам Ленинграда в преддверии 81-й годовщины битвы за Ленинград. Также делегация Горэлектротранса приняла участие в просветительско-патриотическом мероприятии, которое организовал Молодежный совет ГУП "Метрополитен" под эгидой объединенного Молодежного совета организаций транспортной отрасли Санкт-Петербурга.

Молодежь петербургских транспортных предприятий пришла сегодня на Площадь Победы для участия в торжественно-памятной акции. Также транспортники побывали на экскурсии в Памятном зале музея «Монумент героическим защитникам Ленинграда», увидели документы и предметы времён Великой Отечественной войны, вспомнили, как советские солдаты прорывали блокаду Ленинграда, почтили память павших в боях за Родину минутой молчания. На мраморной мемориальной доске зала высечены золотом почти 700 фамилий Героев Советского Союза, Героев Социалистического труда, кавалеров Ордена Славы, сражавшихся за Ленинград.

«Я считаю очень важным посещение подобных акций, так как это наша история, наша память, и кому, как не нам, молодежи, перехватывать эстафету памяти и нести ее потомкам. Молодежный совет ГЭТ, поддерживаемый председателем нашего профсоюза Ириной Александровной Генис и администрацией ГЭТ, всегда активно откликается на такие мероприятия, потому что мы чтим подвиг народа и осознаём, какой ценой стране досталась Победа. Конечно, с особыми чувствами мы изучаем историю нашего предприятия, склоняемся перед подвигом ленинградских трамвайщиков и в своем повседневном труде стараемся быть их достойными последователями», - отметила председатель Молодежного совета ГЭТ Марина Треус.