На Координационном совете ГЭТ по доступной среде обсудили стандарт инспекций на транспорте

В петербургском Горэлектротрансе состоялось очередное заседание Координационного совета по доступной среде под председательством директора предприятия Дениса Минкина. Представители организаций маломобильных граждан обсудили особенности инспектирования водителей общественного транспорта, а также дальнейшие планы по сотрудничеству в рамках повышения доступной среды на транспорте.

На заседании присутствовали представители общественных организаций инвалидов, сотрудники предприятия из числа маломобильных граждан, а также представители ГЭТ, курирующие вопросы повышения доступной среды.

Члены Координационного совета обсудили необходимость разработки единого алгоритма и формирование общего подхода проведения инспекций водителей. В дальнейшем будет рассматриваться вопрос о записи видеоуроков для маломобильных инспекторов, чтобы стандартизировать проверочный процесс.

Отдельно петербургский Горэлектротранс прорабатывает возможность обслуживания электрических инвалидных колясок на территории подразделений предприятия. Планируется, что в дальнейшем специалисты ГЭТ смогут выявлять поломки и чинить средства передвижения маломобильных граждан.

На заседании также обсудили дальнейшее взаимодействие предприятия с инвалидными сообществами, в том числе проведение совместных мероприятий и информационное взаимодействие по вопросам сотрудничества.