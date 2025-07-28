Детский сад № 47 подружился с «Носорогом» из Горэлектротранса

Под наименованием «Носорог» в петербургском Горэлектротрансе трудится Аварийно-восстановительная служба (АВС). Образ сильного и цепкого носорога закрепился среди бригад АВС из-за сходства с ним гидроподъемника, который АВСники используют в своей работе. Об этом теперь знают и ребята из детского сада № 47 Красногвардейского района, которые побывали на экскурсии в Аварийно-восстановительной службе ГЭТ «Носорог». Инженер-технолог Татьяна Катютина совместно с бригадой слесарей показали малышам парк спецтехники подразделения и рассказали о функционале службы в игровой форме.

АВС «Носорог» принимает активное участие в профориентационных мероприятиях, является постоянным гостем ведомственного лагеря «Зарница» и вызывает огромный восторг у детей всех возрастов. Особенно АВС среди детской аудитории прославила игра в гигантскую дженгу.

Для нынешних гостей придумали легенду о путешествии весёлого трамвайчика, который спешил на праздник в парк, но по пути сломался. Малышам объяснили и показали действия сотрудников АВС при сходе вагона. Во время игры дети познакомились со взрослым оборудованием – энерпред-гидравликом, садовым трактором, набором инструментов, которые используются в работе службы.

Больше всего ребятам понравились аварийные автомобили - автомобиль аварийно-технический трамвайный ВТК-101, автомобиль аварийно-ремонтный специальный (АРС) и КамАЗ. Дети долго их рассматривали и задавали вопросы.

В конце встречи всем ребятам вручили памятные брелоки и раскраски с изображением аварийных автомобилей, созданные специально для юных друзей. Дети поблагодарили «Носорогов» за интересную экскурсию и обещали снова прийти в гости.

Напомним, визиты детей в подразделения ГЭТ проводятся в соответствии с программой ранней профориентации, утверждённой на предприятии.