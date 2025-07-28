Маломобильные пассажиры и работники ГЭТ вместе проверят работу системы «Говорящий город»

В Троллейбусном парке №1 обсудили возможности повышения доступности общественного транспорта для слабовидящих пассажиров. Встреча прошла с участием работников парка, представителей системы «Говорящий город» и маломобильных пассажиров под эгидой работы Координационного совета Горэлектротранса по вопросам доступности общественного электрического транспорта. Координатором встречи выступил Учебно-курсовой комбинат ГЭТ, который готовит профессиональных водителей электротранспорта, включая обучение грамотному взаимодействию с маломобильными пассажирами.

Встречу в формате живого практического диалога в Троллейбусном парке №1 организовали президент РООИ «Свет Феникса» Александр Чеботару, специалисты Учебно-курсового комбината ГЭТ и работники Троллейбусного парка №1. В качестве участников были приглашены представители Центров социальной реабилитации Кировского и Московского районов, Всероссийского общества слепых Московского района и Центра социокультурных практик «Большие возможности».



Транспортники продемонстрировали прямо в троллейбусе, как работает система «Говорящий город» - оборудование, которое помогает незрячим и слабовидящим людям ориентироваться в транспорте. Также на встрече обсудили, где можно научиться им пользоваться, ведь технология должна быть не только полезной, но и понятной каждому.



Директор Троллейбусного парка №1 Владимир Голубев предложил маломобильным пассажирам организовать совместные инспекции по маршрутам, где можно будет оперативно проверять работу бортового оборудования и системы «Говорящий город», чтобы устранять возможные нестыковки. Это не просто планы на бумаге, а реальный шаг к тому, чтобы транспорт стал удобнее для каждого.



«Встреча получилась искренней и результативной. Все участники сошлись во мнении, что такой диалог нужно продолжать. Ведь, когда транспортники говорят на одном языке с жителями, город становится по-настоящему комфортным для всех», – подвел итоги обсуждения заместитель директора Учебно-курсового комбината ГЭТ Иван Ячейников.