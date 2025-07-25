В Горэлектротрансе наградили победителей корпоративного конкурса по благоустройству

В Троллейбусном парке №1 состоялась торжественная встреча представителей подразделений петербургского Горэлектротранса, на которой подвели итоги III ежегодного смотра-конкурса благоустройства и озеленения территорий. В этом году из-за роста интереса к конкурсу со стороны коллективов ГЭТ организаторам даже пришлось ввести новые номинации. Победителей поздравил директор предприятия Денис Минкин, который является автором идеи конкурса для эстетического преображения территорий.

Победители

Лучшим подразделением по благоустройству, озеленению и цветочному оформлению территории в 2025 году признан Троллейбусный парк №1. Здесь появились аккуратные дорожки, ведущие сквозь зелёные аллеи, создающие ощущение настоящего парка прямо посреди рабочего места. Декоративный мостик добавляет очарования, создавая атмосферу спокойствия и гармонии. Территория напоминает небольшой уютный сквер, где приятно отдохнуть между сменами или насладиться природой во время перерыва.

Второе место – у Троллейбусного парка №3, где аккуратно поддерживаются порядок и чистота, а зеленая зона украшена пышными клумбами с разнообразием цветов. Центральным элементом ландшафтного дизайна стал миниатюрный фонтан, который дарит прохладу в летний зной. Также для работников оборудована современная комната для отдыха и принятия пищи.

Замыкает тройку лидеров Трамвайный парк №8. Индустриальный пейзаж территории дополняют красивые зеленые зоны, в которых сотрудники парка по-домашнему поддерживают чистоту и уют.

Победители в номинациях

Номинация «Творческий подход»:

Аварийно-восстановительная служба «Носорог» признана самым креативным участников конкурса. Пространство подразделения преображается заботливыми руками сотрудников и является ярким примером творчества и любви к своему делу. Территория украшена оригинальными авторскими композициями и эксклюзивными элементами декора.

Номинация «Оригинальный элемент»:

Троллейбусный парк №2, Служба подвижного состава и Служба материально-технического снабжения организовали лучшие комнаты для приема пищи и отдыха работников. Эти помещения здесь не только грамотно обустроены, но и художественно оформлены. Самый креативный подход к оформлению помещения для питания установлен в ОСП «Автобаза».

Победители в новых номинациях

Номинация «Забота без границ»:

Автобаза оказалась самым открытым подразделением, где обеспечена доступность для маломобильных граждан.

Номинация «Новая метла»:

Трамвайный парк №5 принял участие в конкурсе под руководством нового директора ОСП. С приходом нового руководителя в подразделении отмечена положительная динамика в благоустройстве территории.

Номинация «Пункт назначения»

Конечная станция «ул. Васи Алексеева» Службы движения стала примером грамотного благоустройства, создавая впечатление зеленого оазиса. Все это исключительно благодаря умелым рукам работников.

Напомним, при подведении итогов конкурса в общем зачёте учитываются как результаты благоустройства, так и показатели участия в субботнике, соблюдение противопожарных норм, чистота, освещение, содержание мест отдыха, клумб и газонов, малые архитектурные формы. Победители и номинанты отмечаются денежными вознаграждениями.