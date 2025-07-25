Итоги внедрения бережливого производства в Горэлектротрансе за первое полугодие

В Горэлектротрансе состоялся День бережливого производства, на котором подвели итоги реализации программы развития производственной системы предприятия за первую половину 2025 года. За это время было принято к реализации 9 проектов улучшений с ожидаемым эффектом более 35 млн руб.

Встреча главных инженеров подразделений, экспертов в области бережливого производства, ответственных за оптимизацию производственных процессов руководителей и специалистов прошла в Троллейбусном парке №1 и началась с практического семинара. Его провел куратор в рамках Программы «Эффективный регион» Антон Бородачев, а также представил доклад о реализации Программы «Эффективный регион» в Петербурге. Внутренние эксперты в области бережливого производства учились строить карты потока создания ценности. За три часа коллектив экспертов ГЭТ освоил знакомый инструмент картирования процессов в новом формате, используемом в ГК «Росатом» - лидере бережливых технологий в стране.

Заместитель начальника отдела перспективного развития предприятия и международных связей Дарья Соловьёва рассказала о результатах реализации Программы в первом полугодии 2025 года, отметив, поддержание высокого уровня вовлеченности сотрудников Горэлектротранса в развитие производственной системы за счет реализации специалистами Корпоративного проектного офиса на постоянной основе ряда мероприятий, таких как организация и проведение обучений, семинаров-практикумов, встреч по обмену опытом и рабочих совещаний.

Представители подразделений, показавших наилучший результат работы в первом полугодии 2025 года, поделились передовыми практиками и методами ведения работ. С докладами выступили начальник Управления информационных технологий и интеллектуальных систем Павел Поляков и начальник производственно-технического отдела Трамвайного парка №8 Елена Клабукова. Оба подразделения защитили по два проекта улучшений в этом году, один из которых уже полностью реализован и сэкономил предприятию почти 900 тыс. рублей.

Отдельно были отмечены внутренние тренеры-эксперты ГЭТ Александр Величко и Константин Тычинин - за работу по популяризации положительных практик бережливого производство на уровне города. Они на регулярной основе проводят практические занятия по инструментам и методам бережливого производства для работников ИОГВ Санкт-Петербурга по поручению городской администрации.

Главный инженер СПб ГУП «Горэлектротранс» Константин Шостак наградил инженера 1 категории Службы пути Елену Деревенёву, которая, являясь примером труженика-энтузиаста, проявляла личную инициативу, и компетенции сверх должностных обязанностей в вопросе развития производственных систем и вывела своё подразделение в лидеры рейтинга предприятия по вопросам внедрения бережливого производства и оптимизации производственных процессов.

Константин Шостак анонсировал старт перезагрузки Программы развития производственной системы СПБ ГУП «Горэлектротранс». Этот этап он назвал «Перезагрузка 2.0». Следующий День бережливого производства планируется провести в Троллейбусном парке №6.