Валентин Енокаев провел в ДОЛ «Зарница» совещание по вопросам ранней профориентации

Председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев побывал на линейке третьей смены в ДОЛ «Зарница» по приглашению директора СПб ГУП «Горэлектротранс» Дениса Минкина. Ведомственный лагерь ГЭТ является профориентационным, здесь на каникулах круглый год дети знакомятся с транспортными профессиями, выезжают на различные транспортные объекты и узнают изнутри, как организована работа общественного транспорта. Программа визита в ДОЛ «Зарница» включала также обсуждение вопросов взаимодействия транспортников со школами в целях ранней профориентации. В совещании под руководством Валентина Енокаева приняли участие директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин, генеральный директор СПб ГУП «Пассажиравтотранс» Андрей Лызин, начальник ГУП «Петербургский метрополитен» Евгений Козин.

Выезд в ДОЛ «Зарница» под эгидой Комитета по транспорту проходил по принципу, что чужих детей не бывает, особенно когда речь идет о ранней профориентации и подготовки кадров для будущего транспортной отрасли. Вместе с «Зарницей» в единую профориентационную экосистему Горэлектротранса вовлечены Корпоративный учебный центр (Учебно-курсовой комбинат ГЭТ) и Экспозиционно-выставочный комплекс ГЭТ.

Гостей встретили зарничники третьей смены «Время героев, живущих среди нас», которых Валентин Енокаев и Денис Минкин поприветствовали на утренней линейке. Директор ГЭТ провел обзорную экскурсию по детскому лагерю, в котором в 2022 году завершилась масштабная реконструкция. Также осмотрели и новые объекты уже 2025 года – пневмокаркасный стадион, где проводятся различные спортивные игры и костровую площадку. Зарничники совместно с работниками Аварийно-восстановительной службы ГЭТ «Носорог» и Службы Энергохозяйства ГЭТ провели для руководителей мастер-классы с демонстрацией техники и спецоборудования. И, конечно, не отпустили без интервью: его взяла у Валентина Енокаева детская пресс-служба.

Деловая часть визита включала совещание по вопросам взаимодействия со школами, которое Комитет по транспорту поручил наладить городским перевозчикам. Денис Минкин доложил о текущей работе Горэлектротранса по траектории «Школа-Колледж-ВУЗ-ГЭТ». Первой школой, заключившей 4-х стороннее соглашение по такой схеме, стала школа №334. Также проведены установочные встречи со школами, заинтересованными в участии в проекте «Моя первая профессия». Проект рассчитан на 9-11 классы и предполагает обучение востребованным специальностям на базе учебных заведений профессионального образования и других учреждений с соответствующей учебно-материальной базой.

Также на предприятии разработаны трехсторонние соглашения «Школа – Колледж – ГЭТ» (с привлечением Академии транспортных технологий и Техникума железнодорожного транспорта) и «Школа – ПГУПС – ГЭТ». Подписаны уже 23 соглашения.

К работе по ранней профориентации подключились трамвайные и троллейбусные парки, которые проводят производственные экскурсии, квесты и другие познавательные программы для школьников разного возраста.