Пятисекционный трамвай «Воевода» прибыл в петербургский Горэлектротранс

Новинка выставки «ИННОПРОМ-2025», пятисекционный скоростной трамвай модели 71-952 «ПК Транспортные системы», будет проходить обкатку в городских условиях на маршрутах Трамвайного парка №8. Инфраструктура самого парка также позволяет эксплуатировать здесь пятисекционный вагон, который будет выезжать на маршрут №60. Маршрут пролегает по адресам с высокими и длинными посадочными площадками, подходящими под длину 37-метрового «Воеводы». Выезды «Воеводы» на маршрут №60 будут проходить без пассажиров.

Вместимость пятисекционного вагона ПК ТС составляет 400 пассажиров. «Воевода» оснащён 14 дверьми и двумя кабинами, что позволяет ему работать также в режиме «челнока» и разворачиваться без использования трамвайных колец. Вагон способен вписываться в минимальный радиус прохождения кривых участков 16 метров, рассчитан на срок службы 30 лет, может развивать скорость до 72 км/ч, имеет 72 места для сидения и по два места для инвалидов-колясочников.

Примечательно, что пятисекционный «Воевода» был собран на «Невском заводе электрического транспорта» в Петербурге.

Пятисекционные вагоны эффективны при эксплуатации на линиях легкого рельсового транспорта, вылетных магистралях с большим пассажиропотоком и пригородных трамвайных маршрутах. Кроме того, их рационально эксплуатировать на перегруженных городских маршрутах в часы пик. Например, в Санкт-Петербурге это актуально для юга и севера города.