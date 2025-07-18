Горэлектротранс в субботу покажет спецтехнику на «Семейном фестивале» Московского района

Петербургский Горэлектротранс 19 июля примет участие в организации «Семейного фестиваля», который пройдёт в парке Авиаторов. Горэлектротранс на тематической площадке «Город профессий» представит самоходный стреловой подъемник на базе ГАЗели из парка спецтехники Автобазы ГЭТ. «Семейный фестиваль» проводится администрацией Московского района.

«Семейный фестиваль» - культурно-досуговое мероприятие для взрослых и детей, на котором гости могут не только провести время, но и узнать о возможностях роста и развития, которые предоставляет город. Горэлектротранс примет участие в секции «Город профессий», которая познакомит с востребованными специальностями.

В «Городе профессий» можно будет увидеть стреловой подъемник на базе ГАЗели, который используется для обслуживания контактной сети, проведения аварийных работ, работ с крышевым оборудованием подвижного состава, зданиями и сооружениями ГЭТ. Водитель Автобазы Горэлектротранса Сергей Фортовский будет дежурить возле спецтехники и расскажет о машине более подробно всем желающим.

В организации участия ГЭТ в фестивале активное участие приняли сотрудники Управления формирования политики в области научно-технического и инновационного развития, международных и межрегиональных связей СПб ГУП «Горэлектротранс».

«Семейный фестиваль» пройдет 19-20 июля и будет включать в себя 20 мастер-классов, викторину и эстафету для детей и взрослых. Всего на в рамках Фестиваля будет действовать 28 площадок и интерактивных зон.