В СТТП поговорили о профилактике мошенничества в сфере информационных технологий и коммуникаций

18 июля 2025

Прокуратура Калининского района провела лекцию для коллектива Совмещенного трамвайно-троллейбусного парка. Во встрече приняли участие руководители подразделения вместе с водителями трамваев и троллейбусов. 

 

Профилактическая лекция прошла с целью повышения грамотности работников СТТП при использовании сети «Интернет» и усиления телекоммуникационной безопасности.

 

Помощник прокурора Елизавета Учайкина рассказала сотрудникам парка о состоянии законности в сфере мошенничества, рассмотрела основные виды мошенничества в сфере информационных технологий и телекоммуникаций, обсудила со слушателями меры, принимаемые государством для защиты населения от преступных посягательств. Профилактическое мероприятие проведено в связи с участившимися случаями мошенничества.

 

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