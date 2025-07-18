В СТТП поговорили о профилактике мошенничества в сфере информационных технологий и коммуникаций

Прокуратура Калининского района провела лекцию для коллектива Совмещенного трамвайно-троллейбусного парка. Во встрече приняли участие руководители подразделения вместе с водителями трамваев и троллейбусов.

Профилактическая лекция прошла с целью повышения грамотности работников СТТП при использовании сети «Интернет» и усиления телекоммуникационной безопасности.

Помощник прокурора Елизавета Учайкина рассказала сотрудникам парка о состоянии законности в сфере мошенничества, рассмотрела основные виды мошенничества в сфере информационных технологий и телекоммуникаций, обсудила со слушателями меры, принимаемые государством для защиты населения от преступных посягательств. Профилактическое мероприятие проведено в связи с участившимися случаями мошенничества.