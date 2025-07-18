На 10 млн пассажиров больше: об итогах пассажироперевозок за первое полугодие

Петербургский Горэлектротранс – динамично развивающееся предприятие, обеспечивающее стабильную работу электрического транспорта города. В соответствии с программой развития «Сохраняя историю, движемся в будущее», ГЭТ обновляет транспортную инфраструктуру и подвижной состав. Так, в начале этого года предприятие пополнилось двумя транспортными новинками – троллейбусом с увеличенным автономным ходом «СИНАРА-6254» производства компании «СИНАРА – Городские Машины» и трехсекционным двухкабинным низкопольным трамваем «Поларис» Усть-Катавского вагонстроительного завода госкорпорации «Роскосмос». По сравнению с моделями прошлых лет, новый подвижной состав более маневренный и вместительный, что, в том числе, позволяет увеличить пропускную способность.

За первое полугодие 2025 года объем пассажироперевозок вырос на 7,45% или почти на 10 млн человек.

С начала 2025 года за шесть месяцев трамваями и троллейбусами было перевезено почти 143 миллиона пассажиров. Лидерство среди самых популярных трамвайных маршрутов в Петербурге вновь подтвердил трамвай № 100, который перевез порядка 7 миллионов человек. Он обслуживает Выборгский и Калининский районы города. Топ троллейбусных маршрутов возглавил № 31, пролегающий сквозь Калининский и Петроградский районы Петербурга. Им воспользовались свыше 5 миллионов пассажиров. Оба маршрута принадлежат Совмещенному трамвайно-троллейбусному парку, единственному в городе обслуживающему на одной территории и трамваи, и троллейбусы.

Также за первое полугодие 2025 года в СПб ГУП «Горэлектротранс» было принято 115 единиц подвижного состава нового строительства, а именно 72 троллейбуса и 43 трамвайных вагона, что составляет 7,4% от общего парка пассажирского подвижного состава предприятия.