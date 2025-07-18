В Трамвайном парке №8 прошёл пленэр к 110-летию Оранэлы

К предстоящему юбилею Оранэлы и Трамвайного парка №8 (изначально депо Княжево) художники ассоциации «Новые передвижники» приняли участие в трамвайном пленэре. Будущая выставка по итогам встречи продолжит серию художественных событий под эгидой сотрудничества петербургского Горэлектротранса и Музея Оранэлы. Так, в рамках соглашения, заключенного в 2023 году, уже состоялись выставки «Трамвай художников» в ЦДЮТТ Кировского района, «Была война, была Победа» в Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ, «Трамвай с берегов Невы» в коломенском Музее трамваев.

Горэлектротранс и Музей Оранэлы не только друзья и партнеры, но и соседи. Так, на проспекте Стачек друг напротив друга расположены бывшее депо Княжево и бывшая трансформаторная подстанция Ораниенбаумской электрической линии. Ныне – Трамвайный парк №8 и Музей Оранэлы. Оба объекта появились здесь при реализации проекта «первой русской электрички», наследием которой в наши дни является Стрельнинская трамвайная линия. Новый цикл художественных проектов будет посвящен её истории к 110-летию Оранэлы.

При подготовке к юбилейной выставке, которая откроется в январе-2026, художники посетили современный Трамвайный парк №8. Здесь помощник директора парка по развитию производственной системы Вадим Канцелярчик провел производственную экскурсию: показал депо, ремонтную зону, вагоны разных лет, включая современных «Богатырей-М». Именно эти вагоны с эмблемой Оранэлы обслуживают 36 маршрут, проходящий по историческим путям Стрельнинской линии.

Затем художники переместились на улицу и приняли участие в трамвайном пленэре. Погода позволяла писать прямо под открытым небом, а дополняли летние впечатления реальные кадры индустриального пейзажа с участием водителей, перегоняющих вагоны или переводящими стрелку на путях; слесарей, обслуживающих трамваи и других трамвайщиков парка.

Художественные выставки под эгидой Музея Оранэлы позволяют популяризовать уникальную историю петербургского рельсового транспорта на юге города. В этих же целях в 2024 году петербургский Горэлектротранс организовал новую трамвайную экскурсию «По Оранэле в Стрельну», соединяющую памятник Блокадному трамваю на проспекте Стачек с фронтовым филиалом ЭВК ГЭТ в Стрельне.