Водители Автобазы ГЭТ награждены медалями за участие в Параде Победы

Торжественная встреча представителей петербургского Горэлектротранса и Пожарно-спасательного колледжа прошла 17 июля. Директор колледжа Сергей Шарапов вручил сотрудникам предприятия памятные медали и удостоверения «За участие в военном параде 80-летия Победы в Великой Отечественной войне». Медалями отмечены водители Автобазы вместе с директором Автобазы Сергеем Базыкиным.

Сергей Шарапов поблагодарил водителей Автобазы Горэлектротранса за отзывчивость и транспортную помощь студентам Пожарно-спасательного колледжа в условиях ограничений движения. Он отметил, что сотрудники Автобазы внесли весомый вклад в реализацию торжественного события для молодых спасателей, а значит и сами поучаствовали в Параде вместе со студентами.

В торжественной обстановке в Управлении Горэлектротранса на Сызранской улице медали вручены водителям Автобазы Алексею Загребневу, Евгению Салтану и Константину Степанову.

Напомним, что петербургский Горэлектротранс на постоянной основе работает с Пожарно-спасательным колледжем в рамках соглашения о сотрудничестве, заключенного в 2023 году. Сотрудничество направлено на повышение эффективности решения актуальных проблем обеспечения пожарной безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций на городском транспорте. Так, в июле состоялось еще одно совместное мероприятие: Денис Минкин принял участие во вручении дипломов будущим спасателям.