Мечты о трамваях привели десятилетнего Алексея в Трамвайный парк №3

«Он уже второй день подряд ездит к Трамвайному парку №3 и очень интересуется трамваем, стоящим в отстойнике», - такое письмо в Пресс-службу Горэлектротанса прислала мама Алексея Полина Ляпина. Внимание мальчика привлек вагон ЛВС, который, так уж сложилось, оставался в парке на Петроградке последние дни. Так, ленинградский трамвай, многолетний труженик улиц, ещё успел послужить горожанам и проложил юному петербуржцу дорогу в трамвайный парк. Мальчика пригласили на экскурсию, на которой главный инженер подразделения Алексей Кириллов рассказал о том, как устроены процессы в парке и познакомил с разными моделями трамваев. По словам мамы Алексея, к своим десяти годам он уже знает весь транспорт Петербурга и других городов России. Особенно его интересовали трамваи, который он видел через забор Трамвайного парка №3. После нескольких прогулок вокруг парка было решено на этом не останавливаться, и мальчик стал почетным гостем трамвайщиков с Петроградки.

Здесь главный инженер Трамвайного парка №3 Алексей Кириллов провел для юного транспортника индивидуальную экскурсию, рассказал об истории самого парка, показал территорию и цеха, а также процесс обслуживания вагонов.

Интересно, что юный гость оказался достойным собеседником для работников Горэлектротранса: Алексей продемонстрировал глубокие знания городского транспорта, маршрутной сети трамваев в городе, различных моделей вагонов. Современный подвижной состав он уже и так хорошо изучил на маршрутах, поэтому на экскурсии его больше интересовала спецтехника и вагоны более ранних лет. Например, внимание мальчика захватил служебный буксир ЛМ-99К, который применяется парками для выполнения рабочих задач.

«Было ощущение, что экскурсию провожу не я, а мне. Настолько мальчик погружен в тему, настолько много всего знает вплоть до бортовых номеров трамваев и по каким маршрутам они ходят. Я очень впечатлен. Я ему даже сказал, что мы будем рады, если он в будущем придет работать к нам, на что он с детской серьезностью ответил, что еще думает, потому что его уже звали на другие электротранспортные предприятия», - рассказал главный инженер Трамвайного парка №3 Алексей Кириллов.

Современные вагоны тоже не остались без внимания. Алексей с удовольствием прокатился на трамвае «Достоевский» по парку, убедившись в его маневренности на старинных путях, и даже посидел на месте водителя.

В конце своего визита юный транспортник получил в подарок профориентационную детскую книгу «Хочу работать на транспорте: трамваи и троллейбусы», журнал «Умняшка» о транспортных профессиях и набор транспортных открыток.