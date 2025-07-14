Дети из «Зарницы» научились «летать» и печатать сувениры

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Колесникова Олеся Николаевна

Колесников Алексей Петрович

В лагере «Зарница» вновь встречали гостей. Представители СПб ГБУ «Центр инновационных технологий» по традиции провели научно-технический мастер-класс для детей со 2-ой смены. Учитель технологии школы №347 Олег Сухоруков обучил ребят 3D-моделированию и запуску квадрокоптеров. Также сотрудники Горэлектротранса провели детям познавательные лекции.

Урок технологии прошел в крытом надувном спортивном зале или «дутике», как его называют зарничники. Дети узнали о принципах работы дронов, как держать высоту, облетать препятствия, контролировать уровень заряда аккумуляторов. На мастер-классе по 3D-моделированию каждый создал фигурку на память на специальном принтере.

В мультимедийном троллейбусе прошла лекция от молодого сотрудника ГЭТ Ивана Бешенцева. Он работает помощником заместителя директора предприятия по организации перевозок и управлению на транспорте Евгения Власова. Иван рассказал о своем опыте прохождения практики в Мосгортрансе и ответил на вопросы ребят.

Напомним, 16 июля в ДОЛ «Зарница» стартует третья смена под названием «Время героев, живущих среди нас».