«Петербургские магистрали»: в июле вышел в свет семейный номер

Новый номер «Петербургских магистралей» посвящён Дню семьи, любви и верности, который отмечается в июле. Горэлектротранс – большая корпоративная семья со своими традициями, ценностями, совместным досугом. Вместе мы празднуем троллейбусные и трамвайные свадьбы, растим новое поколение транспортников, делаем добрые дела, побеждаем в спорте и творческих конкурсах. «Петербургские магистрали» в июльском выпуске собрали добрые материалы о традиционных семейных ценностях.

Что помимо совместной работы делает многотысячный коллектив Горэлектротранса таким дружным и сплоченным? Это конкурсы профмастерства, корпоративный конкурс «Быть здоровым легко», спартакиада, поездки за грибами, выезды на природу, донорские акции, деятельное участие в развитии электротранспорта, дети в ДОЛ «Зарница». И, конечно, это семьи, созданные благодаря работе на предприятии. Вспоминая наши недавние троллейбусные свадьбы, поговорили с супружескими парами об их совместной жизни после церемонии.

Самый красивый летний корпоративный конкурс на лучшее благоустройство и озеленение территорий выявил победителей-2025. Лидерами стали Троллейбусный парк №1, Троллейбусный парк №3 и Трамвайный парк №8. Также определены подразделения-победители в номинациях.

«Петербургским магистралям» 1 июня исполнилось 80 лет. Главный редактор Денис Сафонов и фотограф Андрей Кабанов показали, как в типографии рождался юбилейный выпуск газеты.

Символом Дня семьи, любви и верности является ромашка. Этот солнечный полевой цветок попал в нашу поэтическую рубрику «Искромётная лира», которую для этого номера подготовили сотрудники Управления информационных технологий и интеллектуальных систем СПб ГУП "Горэлектротранс".