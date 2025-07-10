Дошколята Кировского района познакомились со Службой пути и Трамвайным парком №8

Ребята из детского сада №49 Кировского района побывали с экскурсией в Горэлектротрансе по приглашению Службы пути. Профориентационный визит организован в соответствии с программой ранней профориентации детей, утвержденной на предприятии. Путейцы познакомили детей с рельсовым хозяйством города и показали специализированную технику Службы пути. Продолжилось знакомство с подразделениями ГЭТ в Кировском районе уже в Трамвайном парке №8.

Первым, кто, как солнышко, встретил детей у ворот Службы пути на улице Маршала Говорова был приветливый желтый трамвайчик с надписью «Дети». Этот детский учебный вагон приписан к Учебно-курсовому комбинату ГЭТ и специально создан для юных пассажиров с целью их ранней профориентации.

Детский трамвай провез гостей по территории Службы пути, на которой для демонстрации были выставлены поливомоечный вагон, снегоуборочная и прочая служебная техника. Из окна трамвая ребята могли рассмотреть все вагоны, а начальник Службы пути Александр Касаткин пояснил, для чего используется каждый из них.

Следующим этапом большого путешествия на желтом трамвайчике стал переезд в Трамвайный парк №8. В пути заместитель начальника Службы пути по перспективному развитию Олег Востриков рассказал о протяженности путей Горэлектротранса, об истории прокладывания рельсов в разных районах. Отдельное внимание, конечно, уделили истории петербургского трамвая, которая неразрывно связана с путевым хозяйством.

В Трамвайном парке №8 юных любителей транспорта ожидали новые яркие эмоции и знания. Помощник директора парка по развитию производственной системы Вадим Канцелярчик показал ремзону, а также современные трамваи и депо, в которых трамваи «отдыхают» после смены. Самым веселым стало для ребят купание вместе с трамвайчиком: на «Витязе» дети проехали через автоматическую мойку.

Завершилась программа в Службе пути, где ребята на память получили раскраску «Алфавит электротранспорта» и сладкий подарок.