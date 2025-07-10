Контролеры «Дневного дозора» за первое полугодие проверили оплату у 10 млн пассажиров

Контролеров СПб ГУП «Горэлектротранс» регулярно осуществляют функцию контроля оплаты проезда в трамваях и троллейбусах. Настоящего контролера ГЭТ пассажиры всегда могут отличить по жилетам с надписью «Дневной дозор». Также эта кинематографичная ирония придумана, чтобы вызвать улыбку и сделать процесс контроля оплаты максимально дружелюбным.

Всего за первые 6 месяцев 2025 года проверками охвачено 65 маршрутов: 29 трамвайных и 36 троллейбусных. Из более чем 10 млн пассажиров выявлено только 4% безбилетников. Этот показатель имеет положительную динамику, он на 1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом на предприятии отмечают высокую ответственность пассажиров электротранспорта и их платежную самодисциплину.

Всего на линии работает более 170 контролеров «Дневного дозора». Помимо характерного жилета все они имеют при себе служебное удостоверение.

Напомним, за безбилетный проезд действует штраф в размере 1500 рублей.