Специалисты Горэлектротранса протестировали системы электропоезда «Ласточка»

Делегация СПб ГУП «Горэлектротранс» под руководством главного инженера предприятия Константина Шостака ознакомилась с системой автоведения электропоезда «Ласточка». Рабочая встреча с практическим семинаром в Москве прошла по приглашению ректора Петербургского государственного университета путей сообщения Олега Валинского и руководства АО «НИИАС».

Опытная поездка состоялась на Московском центральном кольце. Помимо демонстрации системы управления работникам Горэлектротранса показали мишени, используемые для обучения искусственного интеллекта. Затем на рабочем совещании под руководством Олега Валинского обсудили ряд технических вопросов. Среди них – создание технопарка «ИИ на ж/д транспорте» и участие в техническом оснащении полигона Горэлектротранса на улице Шаврова.

Полученные в ходе визита в столицу знания помогут сотрудникам Горэлектротранса развивать сеть наземного городского электрического транспорта и обеспечивать город современным технологичным подвижным составом.