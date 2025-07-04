Водители ГЭТ по приглашению белорусских коллег отметили в Минске 80-летие Великой Победы

Водитель Троллейбусного парка № 1 Андрей Долгоруков и вагоновожатая Трамвайного парка № 5 Александра Петрова приняли участие в масштабной патриотической программе «Голубь мира», организованной в Минске предприятием «Минсктранс» в честь 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне и 81-й годовщины освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.

Андрей Долгоруков и Александра Петрова были делегированы Горэлектротрансом в Минск в качестве поощрения за добросовестный труд и активное участие в конкурсе «Быть здоровым легко». Работники ГЭТ стали участниками Межрегиональной диалоговой площадки «80 лет Победы: память, мир, единство», а также побывали на экскурсии в Музее Городского пассажирского транспорта и в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны. После насыщенной культурной программы транспортники отдали дань памяти воинам-освободителям и возложили цветы к стеле «Минск – город-герой».

Водитель Троллейбусного парка № 1 Андрей Долгоруков также принял участие в концертной программе, выступив перед коллегами братской республики со стихотворением Ольги Берггольц «Ленинградская осень».

«Я выбрал стихотворение длинное, непростое, эмоционально тяжёлое, и для меня было важно прочитать его хорошо. Я думаю, что я справился с задачей, потому что после выступления ко мне подходили организаторы и делились впечатлениями, хвалили. Говорили, что я смог тронуть их до глубины души. Мне было это очень важно. Я хочу выразить слова благодарности Горэлектротрансу за то, что меня выбрали и отправили сюда. Я смог поближе познакомиться с Белоруссией и её жителями, увидеть, насколько они душевные и как берегут свою историю, чтут предков, с уважением относятся к подвигу отцов и дедов. А ещё очень любят свою страну и держат её в чистоте и порядке. Впечатления у меня только самые восторженные!» - делится Андрей.

Водитель Трамвайного парка № 5 Александра Петрова рассказала, что узнала много нового о военной истории братских народов и о самих белорусах. Вагоновожатую поразили их простота, душевность и дружелюбная открытость, с которой они общались с коллегами из России.

«Очень душевные люди, невероятно тепло приняли выступление Андрея, благодарили его. Когда мне как активному участнику конкурса «Быть здоровым легко» предложили поехать на это мероприятие, я согласилась, но не ожидала такого взрыва эмоций. И с удовольствием поеду ещё раз, если пригласят. Возможно даже со своим творческим номером: в этот раз я оказалась к этому просто не готова, не хватило времени на выбор репертуара. Из всей программы могу отметить, что особенно впечатлил меня музей, посвящённый истории Великой Отечественной войны. Он невероятно красивый, многоуровневый, разным событиям войны отведены свои залы. Это так впечатляет! Очень приятно, что люди с таким трепетом и с благодарностью относятся к нашей общей истории. Благодарю организаторов конкурса «Быть здоровым легко» и руководство предприятия за возможность побывать в такой чудесной стране и на таком важном патриотическом мероприятии!» - сказала Александра.

Андрей Долгоруков и Александра Петрова являются активными участниками корпоративного конкурса «Быть здоровым легко», принимают участие в торжественно-траурных церемониях на Пискарёвском мемориальном кладбище, конкурсах профессионального мастерства и в других событиях корпоративной жизни. К слову, Андрей Долгоруков в 2024 году занял второе место на городском конкурсе профессионального мастерства водителей троллейбуса.