Горэлектротранс обеспечил положительную динамику снижения количества ДТП

Петербургский Горэлектротранс на регулярной основе проводит комплексную работу по профилактике дорожно-транспортных происшествий на дороге как среди водителей подвижного состава, так и среди подрастающего поколения. Эта деятельность направлена на предупреждение различных ситуаций, приводящих к травматизму и задержкам движения. Так, среди водителей трамваев и троллейбусов проводятся инструктажи и обучающие семинары, профессиональные конкурсы, а для воспитанников детских садов, школ и высших образовательных учреждений организуются выездные уроки безопасности. В день столетия утверждения правил пешеходного и трамвайного движения в Ленинграде от 4 июля 1925 года рассказываем о работе, проводимой Горэлектротрансом для обеспечения безопасности на дороге.

Согласно статистике Горэлектротранса, большая часть ДТП приходится на столкновения транспортных средств и на наезды на стоящее транспортное средство. Меньшую долю составляют падение пассажиров и наезды на пешеходов. Основными причинами происшествий являются несоблюдение бокового интервала и очерёдности проезда, а также несоблюдение дистанции, правил движения задним ходом и неправильный выбор скоростного режима. Очень часто водители легковых автомобилей забывают о том, что трамвай или троллейбус большего габарита, и места для маневра им нужно больше, также из-за массы у них длиннее тормозной путь. Это создаёт предпосылки к ДТП, особенно в тех случаях, когда автомобилисты не предоставляют преимущество общественному транспорту. Для того, чтобы избегать таких ситуаций, предприятие ведет системную информационную работу.

Для повышения квалификации водителей подвижного состава и развития у них навыка предвосхищать потенциально опасные ситуации на дороге Служба безопасности движения проводит конкурс «Как я предотвратил ДТП». Для участия в нем водители трамвайных и троллейбусных парков должны фиксировать дорожные ситуации, когда они могли стать участниками ДТП, но не стали, и передавать записи с видеорегистраторов, подтверждающих случай, на суд жюри. По грамотности действий водителя члены жюри определяют победителей, которые получают ценные призы. В минувшем году на конкурс водителями Горэлектротранса после строгого отбора в парках было представлено 50 случаев предотвращения ДТП.

Отдельной программой по профилактике ДТП и совершенствованию навыков вождения является городской конкурс профессионального мастерства, в котором принимают участие водители всех трамвайных и троллейбусных парков. Организаторы готовят для них сложную трассу, имитируют потенциальные ДТП, чтобы проверить, хватит ли у водителя опыта в него не попасть, а также делают большой акцент на культуру обслуживания, поскольку главный приоритет Горэлектротранса – безопасность и комфорт пассажиров. Например, для проверки плавности хода в сложных маневрах участнику ставят в салон стакан с водой, и если водитель не расплескал на трассе ни капли, он получает высший балл. Также водители проходят испытание на взаимодействие с маломобильными пассажирами, ведь именно от линейного персонала зависит, насколько быстро и безопасно люди с ограниченными возможностями смогут занять свое место в салоне транспортного средства без задержки движения и доехать до места назначения с комфортом.

Комплексной профориентацией и профилактикой происшествий на дорогах среди подрастающего поколения занимается ДОЛ «Зарница». В ведомственном лагере Горэлектротранса ребята, многие из которых хотят тоже стать водителями трамвая или троллейбуса, осваивают азы профессии и учатся безопасному поведению на дорогах и как в качестве пешехода, и как в качестве водителя. Они разбирают примеры дорожных ситуаций, анализируют действия водителей и сами моделируют сложные обстоятельства на линии, чтобы попытаться их решить.

В продолжение профилактической работы с детьми в план взаимодействия подразделений ГЭТ с детскими садами включен урок «Я знаю правила дорожного движения». Транспортники будут приходить к ребятам в гости и рассказывать о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо» на дороге, а также расскажут, почему тормозной путь трамвая и троллейбуса длиннее, чем у автомобиля, и почему не стоит баловаться возле проезжей части. Кроме того, для детских садов, школ, средних специальных и высших учебных заведений в парках и прочих подразделениях ГЭТ на регулярной основе проводятся экскурсии, в ходе которых особое внимание уделяется теме безопасности на дороге.

Отдельным блоком работы предприятия по предотвращению ДТП является системное взаимодействие Горэлектротранса с Госавтоинспекцией МВД России. Регулярно сотрудники ГАИ разных районов города приходят в трамвайные и троллейбусные парки, чтобы напомнить водителям о правилах дорожного движения, устраивают для них выездные занятия. Повышенное внимание уделяется периодам школьных каникул. Так, в мае сотрудники ГАИ Выборгского района провели открытый семинар для водителей Троллейбусного парка № 6.

Планомерная работа в части предотвращения ДТП проводится по линии подвижного состава. С 2022 года все трамваи, поступающие в ГЭТ, оснащаются системой активной безопасности и помощи водителю на базе отечественных разработок в области искусственного интеллекта. В сравнении с подвижным составом, не оснащенным АБПВ, современные вагоны попадают в ДТП в 2 раза меньше.

В троллейбусах для контроля состояния водителя установлена программа «Антисон». В случае, если на несколько секунд водитель отвлекся от дороги, заснул или почувствовал себя плохо, система звуковыми сигналами начинает его будить, а в случае отсутствия реакции принудительно прекращает движение троллейбуса.

Таким образом, усилиями многих служб и всесторонне направленными превентивными программами предприятие работает над тем, чтобы обеспечить безопасность на дороге как водителям и пассажирам, так и прочим участникам дорожного движения. За 6 месяцев этого года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, количество ДТП снизилось на 7,2 %.