Автобаза ГЭТ привезла в детский сад Петроградского района «Музей в чемодане»

В петербургском Горэлектротрансе успешно реализуется программа профориентационного взаимодействия с дошкольными образовательными учреждениями. Она направлена на прививание подрастающему поколению интереса к транспортным профессиям и воспитание в них стремления осваивать технические специальности. С этой целью работники Автобазы и Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ встретились с воспитанниками детского сада № 85 Петроградского района.

Сотрудники Автобазы и ЭВК ГЭТ привезли малышам целый «Музей в чемодане». Интерактивная программа выездной встречи включала в себя красочную презентацию с интересными фактами про электрический транспорт, а также знакомство с компостером, лепестковым маршрутоуказателем и копиями раритетных трамвайных билетов, которые дети научились компостировать, как это делали их бабушки и дедушки.

Экскурсовод Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ Юрий Бобылёв рассказал детям о конке, паровике и ледовом трамвае, сделав акцент на том, что основы современной транспортной системы Петербурга заложил именно трамвай. Ребята с увлечением рассматривали экспонаты и задавали гостям вопросы. На память о встрече транспортники подарили малышам раскраски «Алфавит электротранспорта».

Добавим, что взаимодействие с детским садом № 85 осуществляется на основании заключённого с предприятием оглашения о сотрудничестве по профессиональной ориентации детей дошкольного возраста.