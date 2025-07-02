Представители Горэлектротранса поздравили выпускников Промышленно-технологического колледжа

Сотрудники Управления по персоналу и Службы подвижного состава петербургского Горэлектротранса приняли участие в торжественном вручении дипломов Промышленно-технологического колледжа им. Н.И. Путилова. Среди отличников, получивших дипломы в этот день, двое проходили практику в подразделениях ГЭТ.

На выпускной к вчерашним студентам колледжа пришли начальник сектора по развитию и обучению персонала Управления по персоналу Светлана Пашковская, начальник цеха капитального ремонта колёсных пар Службы подвижного состава Петр Муравьёв и ведущий инженер по нормированию труда отдела экономики Службы подвижного состава Ольга Азарова. Они поздравили педагогический коллектив колледжа и выпускников с окончанием обучения, а также напутствовали ребят в начале их профессиональной карьеры. Всем заинтересованным рассказали о социальных гарантиях, которые предоставляет Горэлектротранс при трудоустройстве, системе поощрений, программах поддержки молодых рабочих и прочих бонусах, которыми пользуются сотрудники предприятия.

Процент отличников колледжа в этом году был рекордно высоким – 39 из 320 студентов завершили обучение с красным дипломом. Двое из них проходили практику на производственных площадках ГЭТ: Кирилл Нестерук в Трамвайном парке № 8, а Антон Шанин – в Троллейбусном парке № 1. Ребята вместе со своими однокурсниками осваивали профессию электромонтёра по ремонту электрооборудования и зарекомендовали себя настолько хорошо, что руководство парков уже пригласило их на работу.

Вчерашние студенты дали высокую оценку организации практики на предприятии и выразили надежду на не менее продуктивное и взаимовыгодное сотрудничество в дальнейшем. Более того, Кирилл Нестерук – продолжатель трудовой династии: в Трамвайном парке № 8 водителем трамвая работает его мама. Он выразил желание вернуться в этот парк уже с профессией и, возможно, даже получить новую – водителя трамвая.

Кроме Кирилла и Антона еще несколько бывших практикантов собираются прийти на работу в ГЭТ. Трамвайные и троллейбусные парки с радостью примут в свой коллектив новобранцев.