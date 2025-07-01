Денис Минкин вручил дипломы будущим спасателям

Директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин и советник директора - начальник Управления формирования политики в области научно-технического и инновационного развития, международных и межрегиональных связей Сергей Китаев стали в понедельник почётными гостями церемонии вручения дипломов об образовании в Санкт-Петербургском пожарно-спасательном колледже. Денис Минкин и Сергей Китаев сердечно поздравили выпускников с завершением обучения и вступлением в новую профессиональную жизнь.

Руководители транспортного предприятия были приглашены на вручение дипломов в честь 25 выпуска СПб ГБПОУ «Пожарно-спасательный колледж "Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей"». Денис Минкин передал выпускникам-отличникам заслуженные красные дипломы о среднем специальном образовании и значки об окончании учебного заведения. Обращаясь к будущим спасателям с напутственной речью, он пожелал им успехов и отметил значимость их труда для города и регионов, в которые они отправятся нести службу.

От имени предприятия Сергей Китаев вручил вчерашним студентам памятный подарок – книгу «Фронтовой трамвай», рассказывающую о работе трамвая в годы блокады Ленинграда.

СПб ГУП «Горэлектротранс» сотрудничает с колледжем длительное время. В 2023 году между организациями было заключено соглашение о сотрудничестве, направленное на повышение эффективности решения актуальных проблем обеспечения пожарной безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций на городском транспорте.