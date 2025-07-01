Водители петербургского Горэлектротранса продемонстрировали мастерство на Международном конкурсе в Белоруссии

Водители Троллейбусного парка № 1 Алексей Скворцов и Сергей Минаев достойно представили Санкт-Петербург на Международном конкурсе профессионального мастерства водителей автобусов и троллейбусов, завершившемся в Минске. Алексей Скворцов в личном первенстве занял 5 место, его коллега Сергей Минаев стал 15-м в числе лучших 18-ти водителей России и Белоруссии.

В конкурсную программу, в которой участвовали водители Горэлектротранса, вошли два крупных блока: тест на знание белорусских правил дорожного движения и соревнование на скоростное вождение. Отметим, что ПДД Беларуси значительно отличаются от российских, что стало для водителей из Петербурга дополнительным вызовом, с которым они справились достойно.

Программа скоростного вождения включала в себя элементы, хорошо знакомые петербуржцам по городскому конкурсу профессионального мастерства: заход на круг, заезд в бокс, торможение на остановочном пункте, прохождение тоннельных ворот, «змейки», колеи, эстафеты и точная остановка на стоп-линии. Алексей Скворцов вошёл в тройку тех, кто безошибочно выполнил задание на скоростное вождение, и в личном первенстве оказался в пятёрке лучших. Также участники из Горэлектротранса показали уверенные теоретические навыки.