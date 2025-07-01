«Петербургские магистрали»: вышел в свет юбилейный номер газеты

Июньский выпуск «Петербургских магистралей» - особенный. Корпоративной газете Горэлектротранса исполнилось 80 лет. Все эти годы она была и остаётся другом и товарищем для главных своих читателей – работников предприятия; ориентиром в производственной деятельности, рупором событий, мнений, идей. На страницах юбилейного номера – множество добрых слов в адрес газеты: от трудовых коллективов, рабкоров, руководителей. Однако самое важное, что выпуск традиционно наполнен новостями с мест: это означает, что живая связь работников с редакцией сохраняется вот уже 80 лет, что обещает «ПМ» долгую и счастливую судьбу.

Первичная профсоюзная организация ГУП «Горэлектротранс» предложила создать в каждом ОСП свои Молодёжные советы. На местах это решение было поддержано, и в июне уже появились первые «парковские» молодёжки: в 6-м и 2-м троллейбусных парках, а также в Трамвайном парке № 1. Первой ласточкой стал парк на Аэродромной, 12, что символично. 6-й троллейбусный - самый молодой парк Горэлектротранса, он был открыт в 1985 году, к тому же именно здесь находится «штаб-квартира» Молодёжного совета «первички», который теперь приобретает статус центрального на предприятии.

«Петербургские магистрали» совместно с Управлением информационных технологий и интеллектуальных систем (УИТиИС) продолжают цикл публикаций, посвящённых «умному» транспорту и «умным» технологиям. В июньском выпуске речь идёт о новом сервисе, внедрённом в ГЭТ в марте: виртуальном проездном билете. Газета предлагает вниманию читателей практические советы по использованию сервиса, которые будут полезны и пассажирам, и линейным работникам.

В Троллейбусном парке № 6 приступила к обучению новая группа экспертов бережливого производства. В конце 2024 года ГЭТ прошёл сертификацию на соответствие предприятия статусу «Образец федерального уровня» ПСР ГК «Росатом», и теперь в обучении впервые используются наработки высокоэффективных бережливых «агентов влияния». Эта работа очень важна, ведь на предприятии, стремительно внедряющем новые технологии, невозможно будет удержать федеральный уровень образца без подготовленных сотрудников, умеющих ответить на вопросы, почему возникают потери в рабочем процессе, и как их избежать.

Цикл «Путешествие по трамвайной России» продолжает рассказ об электрическом транспорте Калининграда. Автор путевых заметок - водитель Трамвайного парка № 3, вагоновожатый туристического трамвая, моделист и преподаватель кружка моделирования трамваев и троллейбусов в Аничковом дворце Сергей Старцев предлагает читателям прокатиться от столицы Сибири до самого западного города нашей страны.

Юбилей «ПМ» не смогли обойти вниманием в ДОЛ «Зарница», с которым газету связывает дружба длиной в 70 с лишним лет. Детский лагерь предприятия ненамного моложе «Магистралей»: он был открыт в 1954 году, и с тех пор на страницах издания не исчезают публикации о «Зарнице». Да и сами дети с удовольствием участвуют в подготовке журналистских материалов. По случаю 80-летия газеты во всех восьми отрядах первой летней смены дружно взялись за ручки и перья.



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