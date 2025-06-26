Трамвайный пригород: в ЭВК ГЭТ открылась выставка пленэристов

В Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ открылась выставка Ассоциации художников-пленэристов «Трамваи и усадьбы: Петергофская дорога сквозь время». На полотнах – южный царственный пригород Петербурга, по просторам которого уже больше века бежит трамвай. А мчится он по Оранэле в Стрельну, по историческому маршруту первой русской электрички. Выставка открыта в рабочие часы ЭВК ГЭТ и доступна по входному билету в комплекс до 4 августа.

Трамвай во все времена и эпохи являлся источником вдохновения, и художники – не исключение. Так, сквозным мотивом новой выставки стал петербургский трамвай. Он бежит мимо усадеб, дач, дворцов, и точная рука мастера запечатлевает его в моменте. Отдельное внимание пленэристы уделили Экспозиционно-выставочному комплексу: некоторые картины посвящены исключительно Василеостровскому трамвайному парку, являющемуся старейшим в городе.

Выставка доступна для осмотра при покупке стандартного входного билета в Экспозиционно-выставочный комплекс ГЭТ. Посетить её можно в рабочие часы комплекса до 4 августа.

Петергофская дорога была заложена в 1710 году и в ту пору называлась трактом. Она соединила Петербург и загородные императорские резиденции: Петергоф, Стрельну, Ораниенбаум. Указами Петра I земля вдоль тракта была отдана под строительство парков и усадеб, поэтому здесь очень быстро выросли дачи высшего сословия столицы. В начале 20 века на части этого пути появилась Ораниенбаумская электрическая линия, по которой пошли первые трамваи, выполняющие функцию электрички. Преемник Оранэлы – Стрельнинская линия по проспекту Стачек, Петергофскому и Санкт-Петербургскому шоссе, на которой работает полностью обновлённый подвижной состав.



