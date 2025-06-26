Трамвай №29В заберет пассажиров закрытой на ремонт станции метро «Парк Победы»

26 июня 2025

Петербургский Горэлектротранс в период закрытия на ремонт станции метро «Парк Победы» организует на Московском проспекте работу нового трамвайного маршрута №29В.  Наземный электротранспорт взамен метро должен обеспечить транспортную доступность для пассажиров Московского района. К запуску нового трамвая в начале лета был проведен ремонт поворота трамвайного пути с Московского пр. на Авиационную ул.

 

Маршрут №29В будет работать с 30 июня по будним дням с 5:38 до 20:58. Обслуживать новую линию будут четыре односекционных трамвая ЛМ-68М3. Интервал движения в часы пик составит около 14 минут. Суммарный интервал с маршрутом №29 составляет 6 минут.

 

Трамваи №29В будут проходить в том числе по недавно отремонтированному участку – повороту с Московского проспекта на Авиационную улицу, где проведены работы по повышению износостойкости путей и снижению шума. Здесь же курсируют трамваи №29 и №45.

 

С 30 июня трамвай №29В следует:

 

№29В: Трамвайный парк №1, Московский пр., Авиационная ул., пр. Юрия Гагарина.

 

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