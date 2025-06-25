В Горэлектротрансе состоялась встреча с представителями АО «НПП «Радар ММС»

Во вторник петербургский Горэлектротранс с рабочим визитом посетили представители АО «НПП «Радар ММС». Целью встречи стало всестороннее обсуждение вопросов возможного использования продукции предприятия для нужд ГЭТ. По итогам совещания было принято решение о проведении аналогичной встречи на территории АО «НПП «Радар ММС».

Начальник отдела разработки специальных программных устройств, к.т.н. Александр Романов, начальник отдела продаж НПК МАРС Андрей Вернер, менеджер по продажам Александр Егоров и начальник отдела продуктов Дмитрий Гордеев встретились с представителями Горэлектротранса.

Делегацию гостей принимали советник директора - начальник Управления формирования политики в области научно-технического и инновационного развития, международных и межрегиональных связей Сергей Китаев, начальник отдела перспективного развития Андрей Уланов, главный специалист по подвижному составу отдела перспективного развития Александр Губанов.

С гостями от организации-производителя они обсудили возможность использования Горэлектротрансом датчиков предаварийного контроля. Также они оценили перспективу применения предприятием других устройств, производимых АО «НПП «Радар ММС».

В июле делегация от Горэлектротранса планирует нанести ответный визит для более полного понимания возможностей взаимного сотрудничества и установления партнёрских связей.