Энергетики ГЭТ помогли подготовить мосты через Неву к «Алым парусам»

Подготовка к самому главному празднику выпускников петербургских школ ежегодно не обходится без работников Энергохозяйства Горэлектротранса. Их труд традиционно кажется незаметным, но энергетики вносят важную лепту в проведение «Алых парусов», чтобы волшебная белая ночь запомнилась вчерашним школьникам на всю жизнь. Для обеспечения пиротехнического шоу энергетики ГЭТ в ночь на 25 июня произвели полный демонтаж троллейбусной контактной сети на Дворцовом мосту, а на Троицком мосту отключили её, не снимая. Чтобы свести неудобства для пассажиров к минимуму, эти работы были проведены с сохранением троллейбусного движения накануне.

Контактная сеть на Дворцовом мосту обеспечивает троллейбусное движение в центре города. Для проведения светового пиротехнического шоу на разводной части моста организаторами «Алых парусов» будут размещены пиротехнические установки, поэтому для обеспечения сохранности контактной сети на период празднования она была демонтирована. Работы выполнялись с применением специальной техники и профильного оборудования без затрагивания опор, силовых кабелей и прочих объектов троллейбусной инфраструктуры. Для подъёма монтёров использовались автовышки и механизированные устройства. Всего было демонтировано 320 метров проводов и 600 метров троса подвесной системы.

«Алые паруса» считаются самым лучшим и эффектным праздником в мире. Но кто-нибудь знает, как он готовится? Никто и никогда этого не видел. Демонтировать контактную сеть с моста и смонтировать её обратно в кратчайшие сроки – это профессионализм в высшей степени. Вклад, который вносят сотрудники Энергохозяйства в организацию праздника, очень весомый, и их подход к работе – профессиональный подход. В том числе и благодаря им ребята запомнят «Алые паруса» как одно из самых ярких событий своей жизни. И в нём поучаствовал Горэлектротранс. Ведь мы же не только возим пассажиров, но и заряжаем наших детей той энергией, которая поможет им стать настоящими профессионалами своего дела. Уверен, что в числе тех, кто придёт на «Алые паруса», мы увидим будущих выдающихся инженеров, проектировщиков, изобретателей», - поделился начальник Энергохозяйства Горэлектротранса Александр Щербань.

В работах были задействованы 4 автовышки на базе МАЗ с автогидроподъёмником, которые используются сотрудниками Энергохозяйства для выполнения повседневных задач. Для демонтажа контактной сети эти автовышки были расставлены с разных сторон разводной части Дворцового моста.

Также в процессе была задействована вышка с автогидроподъёмником «Телескоп» на базе КамАЗ. Она представляет собой только подъёмную площадку и отличается отсутствуем кабины. «Телескоп» применяется для снятия контактной сети там, где обычный автогидроподъёмник не задействовать, например, под опорной конструкцией. С помощью телескопической вышки в труднодоступном месте производится отсоединение подвесной системы, состоящей из стального троса и изоляции. Именно на эту конструкцию крепятся провода, которые обеспечивают движение электротранспорта.

Также 25 июня было произведено отключение контактной сети на Троицком мосту без её демонтажа.

Монтаж контактной сети на Дворцовом мосту и подключение её на Троицком мосту будут произведены после проведения праздника «Алые паруса» 29 июня с 13.00 до 18.00 с последующей обкаткой.