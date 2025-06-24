«На троллейбусе быстрее!» Работники ГЭТ обогнали болиды на гоночной трассе

Петербургский Горэлектротранс снял имиджевый видеоролик, в основу которого заложена идея о безопасности и экологичности электрического транспорта, приоритет которого – комфорт пассажиров. Идею воплотил в жизнь режиссёр Николай Громов, участие в съёмках ролика приняли профессиональные гонщики и работники ГЭТ.

В центре сюжета – троллейбус, который едет по принципу «тише едешь – дальше будешь». Он стартует последним, но в итоге обгоняет на финишной прямой все болиды. Гоночные машины одна за другой сходят с дистанции по разным причинам, которые не страшны троллейбусу. Троллейбус уверенно движется к финишу, пока его пассажиры спокойно и с комфортом занимаются своими делами, Одни заняты своими мыслями, другие смотрят в окно, а третьи читают корпоративную газету «Петербургские магистрали», отметившую в июне своё 80-летие.

Участие в съёмке ролика приняли работники Троллейбусного парка № 3, председатель Совета ветеранов СПб ГУП «Горэлектротранс» Исубгаджи Базаков, члены Молодёжного совета Первичной профсоюзной организации ГЭТ, пилоты гоночной трассы «Автодром Санкт-Петербург» и её руководитель Александр Львов, а главный герой всей истории - троллейбус с увеличенным автономным ходом «Синара-6254» поставки 2025 года.

Ссылка на ролик:

https://disk.yandex.ru/i/RG57Y6OArQinOg

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