Горэлектротранс рассказал ветеранам СВО о принципах управления предприятием

Фото: Комитет по транспорту

Представители СПб ГУП «Горэлектротранс» приняли участие в совещании с участниками кадровой программы «Время героев Санкт-Петербурга», реализуемой под руководством губернатора Александра Беглова. Мероприятие прошло в Комитете по транспорту с участием предприятий-перевозчиков.

Советник директора - начальник Управления формирования политики в области научно-технического и инновационного развития, международных и межрегиональных связей Сергей Китаев рассказал участникам о Горэлектротрансе, его истории, структурной организации и о поставленных перед предприятием задачах. После выступления он ответил на вопросы слушателей и более подробно осветил перспективы работы в ГЭТ.

Лекцию третьего модуля программы на тему «Современные технологии государственного управления» прослушал 21 участник проекта. Она направлена на подготовку кадров из числа участников СВО для работы в органах власти и государственных компаниях.