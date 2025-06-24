Представители Управления по персоналу ГЭТ рассказали на ПМЭФ о поддержке работников – участников СВО

Управление по персоналу СПб ГУП «Горэлектротранс» приняло участие в деловой программе Петербургского международного экономического форума. Представители кадрового блока предприятия в лице заместителя директора предприятия – начальника Управления по персоналу Юлии Барановой и начальника отдела кадров Ольги Крыловой выступили участниками круглого стола «Человеческий капитал: инвестиции в будущее». Темой выступления стали меры поддержки работников предприятия, выполняющих свой долг в ходе специальной военной операции.

С докладом на тему «Мирный труд: участие бизнеса Санкт-Петербурга в профессиональной адаптации ветеранов СВО» выступила заместитель директора предприятия – начальник Управления по персоналу Юлия Баранова.

Она рассказала о мерах социальной поддержки, оказываемой на предприятии ветеранам СВО. Среди таких мер - сохранение рабочих мест, организация профессионального обучения и создание условий труда в соответствии с индивидуальными программами реабилитации. Кроме того, в трудовых коллективах Горэлектротранса практикуются встречи с работниками, вернувшимися из зоны специальной военной операции.

Участие в круглом столе приняли вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин, Председатель Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Василий Пониделко, Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями, Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, делегаты бизнеса, общественных и государственных организаций.