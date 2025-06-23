Студенческие отряды ПГУПС проведут трудовой семестр в Горэлектротрансе

Сразу два студенческих отряда Петербургского государственного университета путей сообщения императора Александра I получили трудовые путёвки в ГЭТ. Свой летний трудовой семестр проведут на площадках Горэлектротранса студотряд монтёров пути «Путеец» и отряд вожатых «ВЕСТА».

Путёвки вручил ребятам в торжественной обстановке в Музее железных дорог России директор предприятия Денис Минкин.

«Я ничего кроме зависти сейчас не испытываю. Я тоже в своё время ездил в студотряды - три раза в Казахстан и два раза на север. У вас там будет всё: и какие-то деньги, и умение найти свой путь в жизни, и любовь – платоническая и не только. Лет через двадцать вы вспомните, что этот студотряд вас и “построил”, - обратился к ребятам Денис Минкин.

Также бойцов отряда приветствовал начальник Службы пути ГЭТ Александр Касаткин.

Студенты ПГУПС проводят трудовой семестр в Горэлектротрансе уже в восьмой раз. Традиционно на предприятие приходит отряд монтёров пути «Путеец». Под руководством опытных наставников Службы пути молодые люди учатся укладывать и ремонтировать рельсовый путь для бесперебойной работы трамвая. Для ребят, специализация обучения которых напрямую не связана с путевым хозяйством, это очень хорошая возможность освоить новую профессию. А те, кто обучается именно по этому профилю, повышают практическую подготовку на реальных объектах.

Также в этом году впервые в ДОЛ «Зарница» отправится отряд вожатых «Веста». Специально для них Управление по персоналу ГЭТ организовало обучение в Учебно-курсовом комбинате Горэлектротранса. Там ребята прошли курс для вожатых лагеря, сдали необходимые экзамены и максимально подготовились к работе с детьми. Уже совсем скоро новоиспечённые вожатые отправятся в ДОЛ «Зарница» и проведут там три летние смены.

Важно, что помимо получения новых знаний и опыта бойцы обоих студенческих отрядов получат за семестр зарплату.

Добавим, что Горэлектротранс и ПГУПС связывает многолетнее партнёрство. Между организациями заключены соглашения о сотрудничестве, о деятельности студенческих отрядов, а также договор о практической подготовке студентов.