Учащиеся школы № 334 познакомятся с многообразием транспортных профессий

Представители петербургского Горэлектротранса обсудили вопросы опережающей профессиональной подготовки со средней школой № 334 Невского района. Новые профориентационные цели поставлены в рамках регулярного сотрудничества с учебным заведением.

На новой рабочей встрече стороны обсудили вопросы реализации соглашения о сотрудничестве в области профориентации. Горэлектротранс представляли советник директора - начальник Управления формирования политики в области научно-технического и инновационного развития, международных и региональных связей Сергей Китаев и начальник отдела по набору и обучению персонала ГЭТ Ирина Толстуха.

Профориентационная работа будет вестись совместно с Петербургским государственным университетом путей сообщения императора Александра I, который представляли первый проректор - проректор по учебной работе Пётр Рыбин и проректор по воспитательной работе и связям с производством Илья Терёхин.

Стороны отметили, что опережающая профессиональная подготовка – это эффективный инструмент, предусматривающий получение школьниками базовых навыков работы на транспортном предприятии и создание профильных транспортных классов, в том числе в трамвайных и троллейбусных парках, где ребята смогут погрузиться в мир профессий городского электрического транспорта.

Добавим, что в школе № 334 уделяют большое внимание вопросам наставничества, а директор Наталья Нагайченко в 2023 году была удостоена звания «Лучший руководитель государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга».