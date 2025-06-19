На ПМЭФ Горэлектротранс и СПбГЭУ подписали соглашение о сотрудничестве

Петербургский Горэлектротранс и ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» будут сотрудничать в научно-практических, информационных и кадровых целях. Соответствующее соглашение 20 июня подписали на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин и ректор СПБГЭУ Игорь Максимцев.

Новый документ описывает систему партнерских отношений между одним из крупнейших предприятий-перевозчиков и экономическим вузом. Основой взаимодействия станут совместные образовательные, научно-практические, научно-исследовательские и социальные программы и проекты. Эффективность работы городской транспортной системы является драйвером развития экономики мегаполиса, а квалифицированные экономические кадры – залогом успешного финансового планирования транспортного предприятия.

Поэтому отдельное внимание в соглашении уделено организации практики и трудоустройству выпускников-экономистов на работу в Горэлектротранс, одновременно с этим действующие работники смогут получать профессиональную переподготовку в СПбГЭУ.

«Транспортная отрасль стремительно развивается и становится все более наукоемкой. Вопрос подготовки квалифицированных кадров в Горэлектротрансе – один из самых острых и актуальных. Так, большое внимание в ГЭТ уделяется профориентации: начиная с детских садов вплоть до старшей школы и колледжей. Эти функции возложены на ведомственный ДОЛ «Зарница», Экспозиционно-выставочный комплекс ГЭТ, Учебно-курсовой комбинат ГЭТ, а также непосредственно на сами парки и подразделения. В финальной стадии этой длительной подготовительной работы вузы для нас становятся ключевыми партнерами, позволяющими насытить транспортную отрасль интеллектуальными кадрами», - рассказал директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

Также соглашение устанавливает взаимный обмен информацией, научными материалами и накопленным опытом между Горэлектротрансом и Санкт-Петербургским государственным экономическим университетом. Напомним, ранее соглашения о сотрудничестве с ГЭТ уже подписали ЛЭТИ, ПГУПС, Политех, Университет ГПС МЧС России, ГАСУ, ГУАП и другие учебные заведения.